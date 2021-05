Double Fine: Kostenlose Doku The Amnesia Fortnight Movie erschienen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tim Schaefers Studio Double Fine Productions hat bekanntermaßen seinerzeit bei der Kickstarter-Finanzierung des Spiel, das später Broken Age (im Test, Note 7.0) werden sollte, auch die Dokumentation Double Fine Adventure! finanziert, die den Entstehungsprozess in 20 Episoden (nebst weiteren Bonusmaterialien) verfolgte.

Nun hat Double Fine mit The Amnesia Fortnight Movie eine weitere Doku veröffentlicht, die ein titelgebende Amnesia-Fortnight-Event aus dem Jahr 2019 (eine Art firmeninterner Game Jam) in Filmform präsentiert. Nach Angaben von Double Fine finden regelmäßig zweiwöchigen Arbeitspausen an aktiven Projekten statt. In dieser Zeit steigen auch die Amnesia Fortnight genannten Aktionen: Jeder im Studio soll die Möglichkeit haben, ein Spielkonzept vorzustellen. Diejenigen, die das beste Feedback für ihr Konzept bekommen, können daraufhin ein kleines Team zusammenstellen und haben zehn Tage Zeit, um einen Prototypen zu erstellen.

Die rund 80-minütige Dokumentation ist kostenlos auf der Website von Double Fine und auf Youtube verfügbar (letztere Fassung ist unten direkt für euch eingebunden). Bereits in der Vergangenheit konnte die Amnesia Fortnight mitverfolgt werden, etwa als Livestream von Double Fine. Auch wurden in der Vergangenheit entstandene Protoypen als Download veröffentlicht. Zu den Spielen, die als Prototyp bei der Amnesia Fortnight starteten, gehört beispielsweise Costume Quest (im Test, Note 6.5).