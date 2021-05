Zankstelle Anime-Talk: Kickers

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Anime-Talk der Zankstelle geht in die nächste Runde. Und was lag näher, als nach der Folge über Captain Tsubasa ein völlig anderes Thema zu wählen und über Fußball zu reden. Nun, eventuell ist mit der aktuellen Folge über die kurzlebige Serie Kickers auch der Themenkomplex Fußball abgeschlossen. So viele Serien zu ein und dem selben Thema kann es ja schließlich nicht geben...

Zum Glück ist auch unser Kommentatoren-Team in der gleichen Besetzung wieder am Start: Dennis und John zerlegen in gewohnter Begeisterung die Ausstellung und Taktik des Teams, das Noriaki Nagai aus der Taufe gehoben hatte.

Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Wir freuen uns auch über Kommentare auf der Webseite der Zankstelle, auf der auch Konterfeis der Podcaster und natürlich die aktuelle Folge zu finden sind.