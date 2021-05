Scavengers: Multplayer-Action kostenlos bei Steam und Epic Games

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Free-to-Play Multiplayer-Survival-Shooter Scavengers wurde erstmals auf der E3 im Jahr 2019 angekündigt. Am gestrigen Samstag startete der offene Early-Access für PC bei Steam und Epic Games, wo ihr euch den Titel kostenlos herunterladen und ausprobieren könnt.

Laut Entwickler handelt es sich bei Scavengers um einen "Action-Shooter, in dem Dreiertrupps in einer Mischung aus Sandbox-PvE und klassenbasiertem PvP um das Überleben und den Sieg antreten". Ihr landet mit eurem Team auf einer Karte und besetzt Datenpunkte. Feindliche Lebewesen, gegnerische Spieler und die eisige Umgebung machen euch dabei das Leben schwer. Neben dem Kämpfen sucht ihr auf der Karte nach Ressourcen. Einen Eindruck vom Spiel und seinen Mechaniken liefert euch ein siebenminütiger Gameplay-Trailer mit (englischsprachigem) Entwicklerkommentar am Ende dieser News.