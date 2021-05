Dungeons & Dragons - Dark Alliance: Komplette Mission im Video

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Aus dem kommenden Action-RPG Dungeons & Dragons - Dark Alliance wurden bisher relativ wenige echte Gameplay-Szenen präsentiert. Mit dem neuen, fast 25-minütigen Gameplay-Video von den Kollegen bei IGN erhaltet ihr nun einen umfassenderen, spielerischen Einblick in den Dungeons & Dragons-Titel. In Dark Alliance könnt ihr ein spannendes Abenteuer mit der berühmten Abenteurer-Gruppe um den Dunkelelfen Drizzt Do' Urden in der eisigen Tundra von Icewind Dale erleben, auch mit bis zu drei weiteren Mitspielern gemeinsam im Koop-Modus.

Das neue Videomaterial haben wir für euch direkt unter dieser News zum Abruf eingebunden, dieses zeigt eine komplette Mission aus dem ersten Akt und führt euch, neben den actionreichen Gefechten, unter anderem die Waffen und verschiedenen Fähigkeiten der vier spielbaren Charaktere vor. Weitere grafische Impressionen erhaltet ihr zudem in unserer neuen Screenshot-Galerie.

Dungeons & Dragons - Dark Alliance erscheint am 22. Juni für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X.