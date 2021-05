Spieleveteranen-Podcat #214: Zeitreise 5/2011, 2001, 1991

GameStar, GamersGlobal, Power Play

Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer wühlen sich erneut mit Freude durch die Titel und Themen, die Zeitschriften (und ein gewisses Online-Magazin) vor 10, 20 und 30 Jahren bewegten.

Die Sonne zeigt sich inzwischen wieder ab und zu und so kann die Zeitmaschine für die Folge 214 der Spieleveteranen ganz umweltfreundlich mit Solarenergie betrieben werden. Es ist also alles bereit, damit Heinrich und Jörg 10, 20 und schließlich 30 Jahre rückwärts durch die Zeit springen, frühere Themen und Testzitate kommentieren und ihre persönlichen Erinnerungen einbringen können. Doch bevor sich der Blick in die Vergangenheit richtet, verweilen die beiden Veteranen für interessante News, jüngste Spielerlebnisse und Hörerfragen in der Gegenwart. Macht euch bereit für 1 Stunde und 38 Minuten Hörvergnügen.

0:00:15 News & Smalltalk

0:43:53 Zeitreise: Mai 2011, 2001, 1991

1:37:14 Abspann