PM: Apex Legends Saison 9: Seid ihr bereit für den 3v3 Arena Mode? (Sony Playstation Blog)

Respawn Entertainment bringt für Apex Legends Saison 9 einiges mit, wenn sie am 04. Mai 2021 startet. Euch erwartet ein neuer rundenbasierter 3v3 Modus, genannt Arena, eine neue Legende mit Jetpack namens Valkyrie, der Bocek Compound Bogen und ein Update zur Olympus Karte.

Der neue Arena Mode

In diesem neuen 3v3 Modus treten Spieler gegeneinander an auf einer engen Map.

So funktioniert es

In jeder Runde muss natürlich das gegnerische Team eliminiert werden. Der endgültige Sieg wird entschieden, indem mindestens drei Runden gewonnen und eine Gewinnspanne von mindestens zwei Runden erzielt werden. Sudden Death entscheidet über den endgültigen Sieger in der 9. Runde, wenn beide Teams mit jeweils vier Siegen festgefahren sind. Das bedeutet, dass jedes Spiel mindestens drei und maximal neun Runden umfasst.

Buying Phase

Jede Runde beginnt mit einer Buying Phase, in der sich die Spieler mit Waffen und Items wie Heilitems, Projektilen und sogar Fähigkeiten ausrüsten können – passt aber auf, dass ihr das benötigte Material habt. Macht euch für einen großen Absprung bereit macht bei dem ihr auf der Map landet und euch Ausrüstung besorgt, wenn es losgeht.

Waffen sind zunächst in ihrer Grundform ohne Add-ons vorhanden. Indem ihr Upgrades kauft, könnt ihr von Level 1 bis zu Level 3 aufsteigen und einen Scope eure Wahl hinzufügen. Die Waffen lassen sich leider nicht mit in die nächste Runde nehmen und in jeder Buying Phase neu gekauft werden.

Ihr dürft nur Tactical Abilities und Ultimate Abilities in den Runden verwenden. Tactical Abilities starten mit einer limitierten Anzahl an Runden, aber ihr könnt das während der Buying Phase aufstocken. Nicht benutzt Abilities nehmt ihr mit in die nächste Runde.

Für den Kauf benötigte Materialien werden als Rundenbonus bereitgestellt und können auch durch Extrahieren von Geräten oder durch Töten von Feinden verdient werden. Der Rundenbonus wird mit der Zeit größer und gibt euch so mehr Optionen, um noch stärker zu werden.

Für was ihr euch während der Buying Phase entscheidet, hat großen Einfluss auf die Strategie. In der ersten Runde habt ihr gerade einmal genügend Materialien, um euren liebsten Waffentyp zu kaufen und ein Recovery-Item (am Anfang seid ihr mit Helm und Rüstung ausgestattet). Wenn ihr mehr mit den Rundenboni verdient, desto bessere Ausrüstung könnt ihr euch leisten. Gebt euren Waffen ein Upgrade, fügt Zusätze hinzu, ladet eure Fähigkeiten wieder auf und sucht weitere Dinge aus. In den letzten Runden sind beide Teams gut ausgestattet und bereit für einen Kampf auf hohem Niveau.

Karten im Arena Mode

Arena Maps sind klein, aber wie in Battle Royale verkleinert sich der Ring in bestimmten Intervallen und schränkt das Spielfeld ein. In Supply-Boxen findet ihr Vorräte und Heilitems. Die Kämpfe finden an rotierenden Schauplätzen statt. Ihr werdet neue Maps wie Party Crusher und Phase Runner entdecken, die extra für diesen Modus erschaffen wurden.

Party Crusher

Party Crusher ist eine vielseitige Karte, designt für alle möglichen Kämpfe um eine Ecke im Mirage Voyage oder Bonsai Plaza.

Phase Runner

Die Phase Runner verfügt über dieselben Portal-Features wie Olympus. Phase Runner konzentriert sich auf mittelweite und Fernkämpfe entweder von der Baustelle oder vom Eingang / Ausgang der Karte.

Zu den neuen Karten gibt es außerdem eine Custom-Funktion für bereits existierende Battle Royale Karten, wie zum Beispiel Turret in Kings Canyon, Thermal Power Plant in World’s Edge und Garden in Olympus.

Der neueste Charakter, Valkyrie, ist die Tochter von Viper, dem Titan Pilot aus Titanfall 2. Ihr Jetpack wurde aus den Trümmern von Vipers Northstar Titan kreiert. Damit hat sie die Möglichkeit, vorübergehend über das Schlachtfeld zu fliegen und ein Sperrfeuer von Raketen niederzureißen. Wenn die Gefahr groß ist, kann sie ihre ultimative Fähigkeit nutzen, um sich schnell in den Himmel zurückzuziehen. Packt sie ein Verbündeter in ihrem Team, kann sie mit ihm hoch fliegen.

VTOL Jet

Aktiviert das Jetpack in mittlerer Höhe und nutzt euren Energy-Balken, um zu fliegen. Währenddessen könnt ihr zwar nicht schießen, aber könnte das Feuer eröffnen, indem ihr Gas ablasst.

Missile Swarm

Diese Fähigkeit erlaubt es euch, viele kleine Steine in einem Gebiet abzufeuern, die Schaden verursachen und Gegner sogar betäuben können. Missile Swarm kann sogar aktiviert werden, wenn der VTOL Jet in der Luft ist. Eine Arena zu bombardieren macht vermutlich weniger Schaden, als ihr glaubt. Aber es betäubt Gegner für eine gewisse Zeit, was es zu einer guten Fähigkeit für den Support eures Teams macht.

Skyward Dive

Zwei Teamkollegen können Valkyrie beim Skyward Dive begleiten, indem sie sich ihr nähern, während sie sich auf das Feuer vorbereiten und eine Aktion ausführen. Mit diesem Manöver erkennt ihr im Bestfall auch schnell die Positionen eurer Feinde. Nach dem Aufstieg mit der ultimativen Fähigkeit „Skyward Dive“ werden Feinde, die während des Absprungs in Sichtweite sind, automatisch markiert. Das sehen auch eure Verbündeten. Ihr könnt nicht hinter Schilde blicken, aber Feinde zu markieren ist eine mächtige Fähigkeit.

Eine Notiz von Respawn

Lead Game Designer Daniel Klein findet, dass das Jetpack von Valkyrie gleichzeitig aufregend und effektiv ist. Aber die große Frage ist: Wie bleibt ein Match ausbalanciert? Erstens: Ihr könnt nicht für immer fliegen. Sobald ihr keine Energie mehr habt, stürzt ihr hinab. Außerdem ist es sehr laut, sodass ihre Position von Feinden in der Nähe schnell entdeckt werden kann. Waffen und Granaten können im Flug nicht verwendet werden. All diese Dinge wurden implementiert, um das Spiel fair zu halten. Respawn empfiehlt allen Spielern, mit diesem Charakter möglichst ungleichmäßig zu fliegen, um die eigene Position nicht zu schnell zu verraten.

Der neue Bocek Bow ist eine starke und tödliche Waffe mit medium Reichweite. Er ist perfekt für sehr genaue Schüsse und benötigt einen neuen Typ von Pfeilmunition. Wie bei allen Bögen wird der Schaden erhöht, indem der Pfeil zurückgezogen und der Schuss perfekt getimt wird. Um das Nachladen müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn ihr schießt einfach so lange, bis ihr nichts mehr habt. Liegengebliebene Pfeile könnt ihr wieder einsammeln.

Die Bocek Bow hat zwei Slots, die unterschiedlich verwendet werden können. Das Deadeye’s Tempo erhöht die Geschwindigkeit des Bogens, wenn ihr perfekt schießt. Der Shutter Cap verschießt die Pfeile wie Shotgun-Munition.

Olympus, eine Map die in Saison 7 vorgestellt wurde, bekommt nun ein Update. Ikarus, ein verdächtiges Schiff, das in die Atmosphäre des Planeten Psamathe gelangt ist, hat zusammen mit einer nicht identifizierten parasitären Pflanze in Olymp angedockt. Die Landschaft, die von riesigen Wurzeln befallen ist, bietet euch ein neues Spielerlebnis auf der gesamten Karte. Massive Weinreben wickeln sich um ganze Gebäude und schaffen neue Wege und Aussichtspunkte.

Im Schiff werdet ihr zudem die Körper der ehemaligen Wissenschaftler finden können. Top Loot könnt ihr freischalten, wenn ihr die Schlüsselkarten dieser Gefallenen findet.

Valkyrie kommt, ebenso wie der Arena Mode, der Bocek Bogen und mehr, wenn die neue Saison 9 am 04. Mai startet.

