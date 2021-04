Gewinner der Premium-Verlosung im April 2021

Preise, Preise, Preise!

Teaser Der vergangene Monat ist dafür bekannt, zu tun was er mag. Da hat er eine Gemeinschaft zu uns, denn wir mögen es, unsere User zu beglücken. Verlost haben wir Two Point Hospital, Let's Sing und Dirt 5.

Es ist seltsam zur Zeit. In Putzbrunn ziehen nach Wochen voller Sonne und Wonne nun graue Wolken auf, der Himmel donnert und scheppert. Also verkriechen wir uns lieber und überlegen uns, was wir mit unserer Zeit sinnvolles anfangen können. Daher haben wir wieder einmal unter unseren GamersGlobal-Premium-Abonnenten (natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen) drei Spiele verlost. Welche das sind und wie die glücklichen Gewinner heißen, das erfahrt ihr nachfolgend:

luckypete (Abonnent seit März 2019) gewinnt Two Point Hospital Jumbo Edition (PS4)

(Abonnent seit März 2019) gewinnt (PS4) Lorion (Abonnent seit September 2018) gewinnt Let's Sing 2021 mit deutschen Hits (Switch)

(Abonnent seit September 2018) gewinnt (Switch) Gorx (Abonnent seit April 2011) gewinnt Dirt 5 (Xbox One)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.