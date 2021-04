PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 3. bis 7. Mai (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

The Colonists

The Colonists ist ein entspannendes Siedlungs-Spiel, das von klassischen Titeln, wie Die Siedler und der Anno-Serie inspiriert wurde. Ein emsiges Team von Robotern ist auf einem bisher unbekannten Planeten gelandet und baut sich hier nun eine paradiesische neue Heimat auf. Mit einer Reihe von individuellen Missionen und einem Sandbox-Modus ohne Einschränkungen lässt Du Deiner Kreativität freien Lauf. Erkunde den Planeten, erforsche neue Technologien, kontrolliere Deine emsigen Helfer und optimiere die Abläufe, bis Du mit Deinem Roboter-Utopia zufrieden bist.

Dragon Quest Builders 2 (Konsole und PC)

Xbox Game Pass / Xbox Play Anywhere – Nachdem Du einem gefährlichen Hinterhalt nur knapp mit dem Leben entrinnst, triffst Du auf dem Eiland des Erwachens auf den mysteriösen Jungen Malroth. Gemeinsam erkundet Ihr riesige Inseln voller Rohstoffe und Monster. Du hilfst den Bewohner*innen der Stadt, entwickelst Deine Talente, wirst Baumeister*in und nimmst es mit den Kindern Hargons auf – einem gefährlichen Kult, der sich ganz der Zerstörung verschrieben hat. So beginnt ein gewaltiges Abenteuer, in dem Du eine fantastische Welt restaurierst und Dich den zerstörerischen Mächten des Kults stellst.

Dark Nights with Poe and Munro

In Dark Nights with Poe and Munro erkundest Du gemeinsam mit den lokalen Radiomoderatoren und heimlichen Liebhabern Poe und Munro ein spannendes Abenteuer in einer mysteriösen Stadt. Du lenkst ihre Handlungen während und abseits ihrer Radiosendung in sechs ungewöhnlichen und packenden Geschichten. Stelle Dich einem unerbittlichen Stalker, einem rachsüchtigen Geist, einem dämonischen Gemälde und vielem mehr! Aber werden die beiden Liebenden am Ende ihrer Abenteuer immer noch ein Paar sein?

Dull Grey

Dull Grey ist ein preisgekröntes Visual Novel über das Erwachsenwerden. Sie erzählt von Mutter und Sohn, dem freien Willen und der Suche nach dem Glück zwischen nebligen Bergen und grauen Rohren. Du wirst immer wieder ein und dieselbe Entscheidung treffen: Wer wird der Sohn sein? Ein Laternenanzünder oder ein Strichmännchen? Im ersten Moment mag es so aussehen, als ließe Dir die Situation überhaupt keine Wahl. Aber ziehe besser keine voreiligen Schlüsse und nimm Dir einen Moment Zeit. Dann entdeckst Du vielleicht alle Farben dieser besonderen Geschichte.

The Wardrobe: Even Better Edition

The Wardrobe: Even Better Edition verpackt die großartige Nerd- und Popkultur der 90er Jahre in ein abgefahrenes Point and Click-Adventure im kultigen 2D-Stil. Jeder Dialog und jede Szene wimmelt nur so vor Referenzen an die Nerdkultur, mit der Du aufgewachsen bist – manchmal offensichtlich, manchmal versteckt. Hier erlebst Du Dutzende lustiger Charaktere und Orte, eine einzigartig verrückte Atmosphäre, eine Prise dunklen Humor und jede Menge Rätsel.

Skate City

Die berühmtesten Skate-Locations der Welt sind Deine Halfpipe. Indem Du Flip-Tricks, Manuals und Grinds meisterhaft kombinierst, sicherst Du Dir den Highscore im Herausforderungsmodus. Oder Du lässt Dich im Endlos-Modus einfach über die Straße treiben und genießt die Umgebung. Für noch mehr Abwechslung sorgt der Skate-Shop, in dem Du Deine Spielfigur individualisierst und jede Menge coole Gadgets freischalten kannst.

Blazing Beaks

Zwei bis an die Zähne bewaffnete Enten erkunden die Geheimnisse einer farbenfrohen Welt, in der Berge von Monstern und Mutanten lauern. Doch Vorsicht: In Blazing Beaks ist zu viel Gier tödlich! Lüfte unzählige Geheimnisse, löse knifflige Rätsel und schalte das nächste Level frei!

Chroma Quaternion

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In einer Welt von vier Königreichen, in denen jedes die Farben einer Jahreszeit widerspiegelt, bedrohen plötzlich ungewöhnliche Ereignisse den Frieden. In einer von drei Klassen schickst Du Deine*n Protagonist*in auf eine Quest, die das Schicksal der Welt verändert. Auf Deiner Reise findest Du neue Kostüme, exotische Waffen und jede Menge Monster, die Dir den Weg versperren. Wirst Du die lauernden Gefahren besiegen und die Welt retten?

Flowing Lights

Xbox One X Enhanced – In diesem Rätsel-Shooter verbesserst Du Deine Taktik mit jedem neuen Versuch. Das Ziel ist nicht nur, alle Gegner zu vernichten, sondern auch die richtige Taktik dafür zu finden. Neben dem unmittelbaren Spaß beim Vernichten von Monstern bietet Flowing Lights zusätzlich eine Herausforderung für das Gehirn. Größere Herausforderungen bieten größere Erfolgserlebnisse!

Infestor

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Willkommen in der Menschenkolonie 31-5B! In Infestor schlüpfst Du in die Rolle eines niedlichen grünen Aliens, das über die Kolonie herfällt. Doch da auf Deinem Weg viele Hindernisse liegen, brauchst Du die Kontrolle über die menschlichen Wirte. Denn nur mit ihren mächtigen Körpern kannst Du die Aufgaben ausführen, zu denen Dein mickriger kleiner Körper nicht imstande ist.

Kursk

Als Spion*in verschaffst Du Dir heimlich Zugang zum russischen Atom-U-Boot K-141 Kursk. Dein Auftrag ist es, geheime Informationen über die revolutionären und gefährlichen Torpedos des Schiffes zu sammeln. Während Du versuchst, Deine Mission zu erfüllen, wirst du Zeuge der dramatischen Ereignisse, die zu dieser Zeit die Welt erschütterten. Hier erlebst Du die wahre Geschichte der schicksalhaften Reise der K-141 KURSK, die auf dem Grund der Barentssee endete.

Nongunz: Doppelganger Edition

Xbox One X Enhanced – Alles ist ein Rätsel. Nongunz ist ein nihilistisches und actionreiches Plattformspiel im Roguelike-Stil, das voller Herausforderungen und jeder Menge Fragen steckt. Und die Antwort auf diese Fragen erfordert ein Opfer. Die Doppelganger Edition wurde komplett überarbeitet und ist nun inklusive zwei neuer Modi erstmals auf Konsole verfügbar.

Resident Evil Village

Smart Delivery – In Resident Evil Village, dem achten Teil der Resident Evil-Reihe, erlebst Du packenden Survival-Horror mit einer brillanten Erzählweise. Einige Jahre nach den schrecklichen Ereignissen von Resident Evil 7 beginnt die völlig neue Handlung damit, dass Ethan Winters und seine Frau Mia friedlich an einem neuen Ort leben, erlöst von den Albträumen der Vergangenheit. Gerade als sie ihr neues Leben gemeinsam aufbauen, ereilt sie erneut eine Tragödie.

Hood: Outlaws and Legends – Year 1 Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In einem erbarmungslosen Reich kämpfen Rebellen und Diebe um ihren Platz unter den mächtigen Lenkern des Chaos. Um Einfluss über die unterdrückte Bevölkerung zu gewinnen, konkurrieren rivalisierende Banden in waghalsigen Raubüberfällen. Das Ziel ist, die Vermögenden dort zu treffen, wo es weh tut: in ihrer Brieftasche. Zwei 4er-Teams konkurrieren in einem mittelalterlichen Setting, das von tödlichen KI-Wachen patrouilliert wird, um den perfekten Raub. Bestelle jetzt vor und sichere Dir Early Access drei Tage vor offiziellem Release!