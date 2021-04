PM: Testet eure Fähigkeiten und Reflexe in der brandneuen Strick-Speedrun-Herausforderung von Sackboy: A Big Adventure (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seid gegrüßt, ihr furchtlosen Draufgänger! Wir laden euch ein, ab dem 1. Mai an der neuen „PlayStation Tournaments“-Serie von Sackboy: A Big Adventure auf PS5 teilzunehmen. Sackboys Strick-Speedrun-Herausforderung ist Teil der neuen „PlayStation Tournaments“-Serie, auf die ihr über die PS5-Herausforderungen-Aktivitätskarten im Spiele-Hub-Bereich des Titels zugreifen könnt.

Ab diesem Mai wird es bis Januar 2022 insgesamt fünf noch nie dagewesene Hindernisparcours geben, die ihr so schnell wie möglich absolvieren und dabei die bestmögliche Zeit schaffen müsst, um die Leaderboards zu erklimmen. Wir zeichnen eure Fortschritte in den Online-Leaderboards auf, damit ihr auch sehen könnt, wie sich eure Freunde so schlagen.

Und wenn ihr in den folgenden Ländern oder Regionen wohnt, habt ihr zusätzlich die Chance, während der gesamten Herausforderung exklusive, In-Game-Preisezu gewinnen:

Argentinien, Bahrain, Belgien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, El Salvador, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Hongkong, Indonesien, Irland, Japan, Kanada, Katar, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mexiko, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Paraguay, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, USA, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich.

Die Preisniveaus sind in fünf Kategorien unterteilt: Bronze, Silber, Gold, Platin und Diamant.

Ihr erhaltet die Preise aus eurem aktuellen Niveau sowie aller Niveaus darunter am Ende von jeder der fünf Prüfungen. Probiert doch mal, alle verschiedenen Kostümteile aus den einzelnen Prüfungen zu sammeln und brandneue Outfits für Sackboy zu kreieren!

Seht euch die Herausforderungen-Aktivitätskarten im PS5-Spiele-Huboder die Strickritter-Prüfungen im Spiel an, um teilzunehmen. Viel Glück! Auf der „Competition Center“-Seite findet ihr weitere Einzelheiten: http://playst.cc/sackboy-challenge

Ihr habt Lust auf noch mehr Wettbewerbe? Unsere Liste der monatlichen „Open Series“-Turniere auf PS4 findet ihr im Competition Center – der Zentrale für alle Wettkampf-Gaming-Inhalte von PlayStation. Die Turniere stehen allen qualifizierten Teilnehmern aus teilnehmenden Ländern offen.

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5

* Zum Spielen sind ein PSN-Konto, Internetzugang, Zugriff auf eine PS5-Konsole sowie eine kompatible Version von Sackboy A Big Adventure erforderlich. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt und Einwohner eines teilnahmeberechtigten Landes sein, um teilnehmen und Preise gewinnen zu können. Beginn: 1. Mai 2021, Ende: 31. Januar 2022. Ungültig, wo gesetzlich untersagt. Vollständige Teilnahmeregeln: http://playst.cc/sackboy-rules