Teaser Geht ein Spiel bei Steam über die Ladenkasse, nimmt sich Valve 30 Prozent Anteil. Epic hält mit 12 Prozent dagegen und nun auch der Microsoft Store auf PC. Das und mehr diskutieren Jörg und Hagen.

Seid recht herzlich Willkommen am Ende der Woche. Jörg und Hagen werfen für euch den Blick zurück auf die Themen, die uns und euch diese Woche bewegt haben. Was Entwickler wiederum umtreibt, das brachte uns eine Umfrage im Kontext der GDC näher. Außerdem reden Jörg und Hagen unter anderem darüber, ob die 30 Prozent Anteil für Plattformbetreiber wie Steam gerechtfertigt sind und wo denn die ganzen PS5-Konsolen sind, die Sony ausgeliefert hat . Dazu gibt es Horrorgeschichten aus Taiwan und Jörgs Fahrrad-Abenteuer in der Wildnis. Alle Themen im Überblick: