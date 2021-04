Partisans 1941: Back-Into-Battle-DLC ist erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Echtzeit-Taktikspiel Partisans 1941 (im Test+) hat gestern seinen ersten kostenpflichtigen DLC erhalten. Back Into Battle erweitert das Hauptspiel um den neuen Spielmodus "Heroische Verteidigung", in dem ihr euch mit eurer Truppe gegen Wellen herannahender Feinde verteidigen müsst. Als weitere Neuerung könnt ihr den Szenarien zukünftig verschiedene Modifikatoren hinzufügen und sie fordernder gestalten. Zudem ergänzt der DLC das Spiel im Missionsmodus um weitere Herausforderungen an sieben neuen Einsatzorten.

Alle weiteren Informationen zu Back Into Battle findet ihr auf der Produktseite bei Steam, wo ihr den DLC für (derzeit um 10 Prozent rabattierte) 8,99 Euro erwerben könnt. Einen visuellen Überblick über die Neuerungen gewährt euch der am Ende dieser News eingebettete Trailer.