PM: Brandneues Gameplay für Subnautica: Below Zero im State of Play (Sony Playstation Blog)

ich bin Donya, Community Manager bei Unknown Worlds. Wir freuen uns sehr, beim State of Play von Sony dabei zu sein und euch einen Einblick in die spannenden Aufgaben des Teams von Subnautica: Below Zero im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels auf PS4 und PS5 am 14. Mai zu geben.

Below Zero knüpft an den preisgekrönten Titel Subnautica an und lässt die mutigsten Entdecker in eine Unterwasserwelt voller unerforschter, weitläufiger Biome eintauchen, in deren dunklen Abgründen geheimnisvolle und unbekannte Kreaturen lauern. Während ihr die verworrenen Umstände erforscht, die euch auf den Planeten gebracht haben, müsst ihr rauen, arktischen Bedingungen standhalten und euch vor Alterra verborgen halten, die 4546B nach ihrer Evakuierung fast vollständig verwaist zurückgelassen haben.

Mit einer Fülle an neuen Werkzeugen und Fahrzeugen zum Handwerken und mit liebevoll entworfenen Biomen zum Staunen bietet Below Zero einen einzigartigen Zugang zur bekannten Kulisse des unwirtlichen Planeten von Subnautica. Begebt euch auf eine Reise, um neue Kältemechanismen zu erkunden, gigantische und mikroskopische Kreaturen zu entdecken – oder in einigen Fällen zu vermeiden – und die vielfältige Geschichte des Subnautica-Universums aufzudecken.

Wie in State of Play angekündigt, haben wir hart daran gearbeitet, den PS5 DualSense-Controller in Below Zero einzusetzen. Das haptische Feedbacksystem gibt euch visuelle und akustische Signale bei wichtigen Spielmomenten, oder wenn ihr Werkzeuge und Fahrzeuge verwendet. Wir hoffen, dass ihr Below Zero so in einer zusätzlichen Dimension genießen könnt, die euch Momente der Angst und Spannung intensiver erleben lässt.

Wir haben viele Anfragen dazu erhalten, ob ein Upgrade für Spieler verfügbar sein wird, die den Originaltitel Subnautica bereits auf der PS4 besitzen. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass ihr, wenn ihr eine physische oder digitale Version des Spiels besitzt, ohne zusätzliche Kosten auf die digitale PS5-Version aktualisieren könnt. Wer die PS4-Version von Below Zero erwirbt, kann ebenso kostenlos auf die PS5-Version upgraden.*

Wie immer möchten wir uns bei euch, unserer unglaublichen Community, für euer Feedback und eure Vorfreude auf die Veröffentlichung von Below Zero bedanken. Wir können es kaum erwarten, dass ihr das Spiel für euch entdeckt und euch in das Abenteuer stürzt.

Ihr könnt Below Zero für PS4 und PS5 vorbestellen. Below Zero erscheint auf beiden Plattformen am 14. Mai 2021.

*Um eure PS4™-Disc-Version des Spiels auf die digitale PS5™-Version zu aktualisieren, benötigt ihr eine PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk.