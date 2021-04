PM: Next Level: Das Gaming-Event von Marius Angeschrien am 2. Mai mit dem Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Immersive, digitale Erlebnisse sind das, wonach sich Gamer*innen bei Videospielen sehen. Auch Content Creator Marius Angeschrien lässt dieser Traum nicht los – deshalb hebt Marius immersives Gaming nun wortwörtlich auf das Next Level. Unterstützt wird er dabei vom Xbox Game Pass und Microsoft Surface. Sei im Livestream dabei, wenn Marius im Next Level-Event am 2. Mai 24 Content Creator*innen zu einem außergewöhnlichen, immersiven Hindernisparcours herausfordert und in bekannte Spielewelten des Xbox Game Pass entführt.

In einer weitläufigen Halle hat der Youtuber mit Macher-Mentalität einen gewaltigen Hindernisparcours aufgebaut, den bekannte Content Creator*innen wie u.a. Julien Bam, Gnu, Trymacs oder Julia Beautx in Teams absolvieren müssen – immer die Bestzeit im Blick. Der Clou an der Sache: Die Teilenehmer*innen erleben einen immersiven Hindernisparcours aus den Themenwelten beliebter Xbox Game Pass-Titel, in dem die reale Welt eins wird mit digitalen Umgebungen. Während die Teilnehmer*innen beispielsweise in der echten Welt ein Bällebad mit Hilfe einer Plattform überqueren, sehen sie parallel in der virtuellen Welt von Sea of Thieves einen reißenden Strom mit einem treibenden Holzfass.

Mit Hilfe der Verschmelzung von virtueller und realer Welt erkunden die Teams liebevoll gestaltete Strecken im Stil des Schrumpf-Abenteuers Grounded, der Piratenwelt von Sea of Thieves, dem intergalaktischen Krimi-Multiplayer Among Us und den historischen Burgen von Age of Empires II. Wie Marius das umsetzt Angeschrien das umsetzt, erzählt er Dir auf seinem YouTube-Kanal.

Der Livestream zu Next Level startet am 2. Mai um 14:00 Uhr auf dem Twitch-Channel von Marius Angeschrien. Also schalte ein und sei live dabei, wenn Deine Lieblingsstreamer*innen durch den Parkour klettern, schwimmen und schwingen. Du bist neugierig geworden? Dann wirf direkt oben in unserem Artikel einen Blick in den ersten Teil der Next Level-Doku und erfahre mehr über die Umsetzung des Projektes. Diese Creator*innen sind mit dabei:

Hunger auf noch mehr Abenteuer? Im Xbox Game Pass spielst Du Grounded, Sea of Thieves, Among Us und Age of Empires 2: Definitive Edition sowie viele weitere Spiele-Hits auf Konsole, PC und via Cloud auf Deinem mobilen Andoid-Device. Den ersten Monat des Xbox Game Pass Ultimate gibt es bereits für nur 1 Euro!

Regelmäßige Updates versorgen den Xbox Game Pass mit neuen Spielen, Quests, DLCs und Aktionen. Im jüngsten Update haben wir zum Beispiel MLB: The Show und die Fable-Serie in der Cloud zum Game-Pass-Angebot hinzugefügt.