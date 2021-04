Warplan Pacific: Wargame von Kraken Studios erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute ist mit Warplan Pacific der zweite Teil der Warplan-Reihe erschienen. Entwickelt wird der Titel von Kraken Studios und seinem Gründer Alvaro Sousa, der zuvor an Strategic Command mitwirkte. Der Titel wird von Matrix Games vertrieben.

Das Wargame spielt auf Operationsebene und behandelt alle im Krieg im Pazifik beteiligten Nationen von Dezember 1941 bis 1945. Es gibt insgesamt fünf Szenarien. Vom Angriff Japans auf China im Jahr 1937 bis zum Okinawa-Szenario, das als Einführungsszenario dient.

Warplan Pacific baut auf Warplan Europe auf. Wobei auch Warplan Europe von Änderungen im Zuge der Entwicklung profitiert hat. Jedes Hexfeld ist 80km groß. Als Grundlage dient die Merkator-Karte. Landtruppen stehen für 15.000 bis 60.000 Mann, Flugeinheiten für 300-400 Flugzeuge. Bei der Marine gibt es große Schlachtschiffe und Flugzeugträger sowie Unterstützungsschiffe.

Jedes Hexfeld hat einen von 15 Terrain-Typen, die alle unterschiedliche Boni und Mali mit sich bringen. Eure Kriegsmaschine befeuert ihr mit 12 Ressourcen und fünf strategischen Ressourcen.

Das Kampfsystem erlaubt Multihex-Angriffe mit Durchbrüchen und mit eurer Luftwaffe könnt ihr gezielte Angriffe fliegen oder sie für bestimmte Aufträge automatisieren. Landschlachten nutzen zudem eine Zone-of-Control-Mechanik. Auch die Nacht spielt bei euren Einsätzen eine Rolle. Es gibt einen Nebel des Krieges, den ihr aber auch lichten könnt. Eure Kriegsmaschinerie baut zudem auf ein ausgeklügeltes Versorgungsnetz.

Wenn ihr mit Freunden spielen wollt, könnt ihr euch über Multiplayer (Hotseat und play by E-Mail!) freuen. Direkt unter dieser News könnt ihr euch Warplan Pacific innerhalb von zwei Minuten zeigen lassen. Es gibt außerdem eine Playlist mit acht Videos, in denen Sousa verschiedene Aspekte seines Spiels erläutert. Wie sich Warplan Pacific spielt, wird euch GG-User Vampiro demnächst in einem Spiele-Check verraten.