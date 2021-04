PM: Total War: ROME REMASTERED (PC, Mac, Linux) ab sofort erhältlich (Cosmocover)

PC Linux MacOS

TOTAL WAR: ROME REMASTERED IST JETZT ERHÄLTLICH UND JEDER BEKOMMT EINE ZWEITE CHANCE, DAS RÖMISCHE REICH ZU EROBERN

Total War: ROME REMASTERED lässt Spieler und Spielerinnen das Vermächtnis der preisgekrönten Strategiespielserie neu erleben. Mit neuen und verbesserten Features wie komplett überarbeiteter Grafik, Unterstützung von Ultra-HD-Auflösung, einer erweiterten Fraktionsliste und verbesserter Zugänglichkeit gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, einen echten Klassiker neu zu erleben.

Den Launch-Trailer gibt es hier:

Verbesserte Optik ROME REMASTERED bringt die klassische Rome-Optik auf den neuesten Stand mit 4K-Optimierung, Unterstützung von Ultrawide-Monitoren und nativer UHD-Auflösung. Diese optische Verbesserung betrifft eine Vielzahl von Features, zum Beispiel umgestaltete Gebäude und Gegenstände und Umwelteffekte wie Staubwolken und Hitzeflimmern. Die verbesserten Kampagnenkarten verfügen jetzt auch über neue hochauflösende Modelle und die Einheiten wurden umgestaltet und mit neuen Texturen ausgestattet, um sich auf dem Schlachtfeld von ihrer besten Seite zu zeigen.

Moderne Features ROME REMASTERED beinhaltet eine ganze Reihe moderner Features und Verbesserungen für bereits existierende Spielmechaniken. Die Kamera im Spiel wurde verbessert und verfügt nun über Kartenrotation und eine erweiterten Zoomstufe im Kampagnenmodus. Heatmaps und neue Symbol-Overlays wurden für Spielmechaniken wie Diplomatie und Sicherheit hinzugefügt. Im Kampf werden Ihnen die neue taktische Karte, der Einheitenstatus und Bereichsmarkierungen mehr Macht auf den Schlachtfeldern von Rome verleihen.

Verbesserte Spielmechaniken Spieler können ihre Armeen jetzt vergrößern und haben Zugriff auf 16 zusätzliche Fraktionen, die zuvor gesperrt waren, insgesamt gibt es also 38 spielbare Fraktionen. Zum ersten Mal kann in einem Total War-Spiel mit der Lieblingsfraktion gegen Freunde im plattformübergreifenden Mehrspielermodus zwischen Windows, macOS und Linux gekämpft werden. Außerdem wurde ein völlig neuer Agententyp hinzugefügt: Händler können in die ganze Welt gesandt werden, um Handelsbeziehungen zu knüpfen, Zugang zu Ressourcen zu erhalten und Konkurrenten zu kaufen, um die Erträge zu steigern und die wirtschaftliche Macht Ihrer Fraktion durchzusetzen.

Verbesserte Hilfesysteme Eine ganze Reihe von verbesserten Hilfesystemen wurde hinzugefügt, darunter ein neu gestaltetes Tutorial, ein neues Wiki im Spiel, umfangreiche Hinweise und Tooltips sowie eine verbesserte Zugänglichkeit für farbenblinde Spieler.

Plattformübergreifender Multiplayer Spieler können plattformübergreifenden PVP-Multiplayer zwischen Windows, macOS und Linux genießen, ein Novum in der Total War-Franchise.

Vollständiger Originalinhalt ROME REMASTERED enthält die Barbarian Invasion- und die Alexander-Erweiterung in prächtigen neuen Details, und die Spieler erhalten außerdem Zugang zur originalen ROME: Total War Collection (nur auf Windows spielbar).

Angebot zum halben Preis Zur Feier der Rückkehr von Rome gibt es ein Angebot für all die treuen Fans, die das Originalspiel bereits auf Steam besitzen. Befindet sich ROME: Total War bereits in der Bibliothek, kann ROME REMASTERED bis zum 1. Juni, 01:00 MESZ mit 50% Rabatt gekauft werden.

Mehr Infos Veröffentlichung: 29. April 2021 Preis: €29.99 Preis für Besitzer des Originalspiels: €14.99 Store-Seite: https://store.steampowered.com/app/885970/Total_War_ROME_REMASTERED/