Twelve Minutes angeschaut: Zeitschleifen-Thriller läuft sich warm

Teaser Das narrative Adventure erregte beim ersten Trailer mit seinem Zeitschleifen-Konzept und Willem Dafoe als Sprecher Aufmerksamkeit. Der Entwickler nahm uns mit durch einige alternative Zeitverläufe.

Der erste Tod in unter zwölf Minuten

Während eines ID@Xbox-Presseevents zeigte EntwicklerGameplay-Szenen aus dem Anfang seines Adventuresund beantwortete Fragen von mir und anderen Pressevertretern. In Twelve Minutes ist der Name Programm, denn der Protagonist ist in seiner Wohung in einer zwölfminütigen Zeitschleife gefangen, die ihr in Echtzeit ausspielt. Die illustrativen Bilder in diesem Angeschaut-Bericht sind übrigens Presse-Material und keine Aufnahmen aus dem vorgeführten Gameplay.Wie Antonio anmerkt, will Twelve Minutes eine konzentrierte narrative Erfahrung zu bieten, einen interaktiven Thriller erzählen. Tatsächlich entstand aber nicht zuerst die Geschichte und er strickte ein Spiel drum herum, vielmehr habe der Entwickler zuerst mit dem Zeitschleifen-Gameplay experimentiert und dann eine Story gesucht, die dazu passt.Das Geschehen wird durchgängig aus der Top-Down-Perspektive gezeigt. Das soll auch die Orientierung in der Wohnung erleichtern, in der ihr an gewissen Punkten in kurzer Zeit Pläne umsetzen wollt. Twelve Minutes ist im Kern ein Point&Click-Adventure mit Echtzeit-Ablauf. Die Steuerung beschränkt sich auf Bewegung und einen Interaktionsknopf (sowohl mit Maus- als auch Controller-Steuerung). Twelve Minutes will euch dabei Raum geben, um intuitiv die sich ablaufenden Szenen im Apartment des Helden und seiner Partnerin zu manipulieren. Alle Hotspots sind dabei hervorgehoben. Ein Beispiel: Der Mann gebt ein Glas auf, benutzt es mit dem Wasserhahn und stellt es zurück, worauf die Frau einen Schluck nimmt. Nun bezweifle ich, dass sich daraus ein aberwitiziger Butterfly-Effekt ergibt. Mit ein bisschen Fantasie sind aber schon Dinge denkbar, wie später noch etwas anderes ins Wasser zu geben und es jemand anderem hinzustellen.Nach einem alltäglichen Plausch mit der Holden will diese das Essen anrichten. Die Animation fängt sympathisch kleine Details ein, so streckt sich die ...