The Ascent angeschaut: Das schöne Kind von Diablo und Cyberpunk

Teaser Entwickler Neon Giant nahm uns mit auf einen bleihaltigen Sparziergang durch die Cyberpunk-Straßen des isometrischen Action-Rollenspiels.

Klassenlose Gesellschaft

Im Rahmen eines ID@Xbox-Presseevents konnte ich Gameplay-Szenen des Action-Rollenspielsin Augenschein nehmen und zusammen mit Kollegen Fragen anund(was für ein Name!) richten, die Mitgründer von Entwickler Neon Giant und Co-Game-Directors von The Ascent sind.The Ascent spielt in einem verwinkelten, autarken Gebäudekomplex unter Führung der Ascent Group. Dem wurde urplötzlich der Saft abgedreht und Bewaffnete brachen durch die Außenhülle. Eine feindliche Übernahme von Ascent? Niemand weiß es, aber wenn ihr mit Waffengewalt auf den Straßen aufräumt und mehr herrausfindet, macht ihr eure Auftraggeber zufrieden und der gesellschaftliche Aufstieg rückt in greifbare Nähe. Also erschafft ihr ein Alter Ego und brecht auf. Die eingebunden Bilder sind übrigens Pressematerial und zeigen nicht die vorgeführten neuen Spielszenen.Wie Frick und Berg verraten, versammelt das schwedische Studio in Uppsala diverse Mitglieder, die an Action-Reihen wieundmitgearbeitet haben.Grafisch scheinen die Erfahrungswerte durch. Für einen Debut-Titel wirkt der düstere Moloch von The Ascent sehr detailliert. Regen prasselt ansehnlich auf Stahlträger und durch die isometrische Perspektive wird hin und wieder die Vertikalität des in den Himmel ragenden Komplexes schön betont.Der kybernetisierte Haudrauf läuft nicht weit und trifft auf eine verschlossene Tür. Sein Deck ist stark genug aufgewertet, erklärt das Duo, also tut sie sich mit einem mechanischen Surren auf – kein Hacking-Minispiel oder sonstige Schikanen, das Action-RPG macht einen simplen Skill-Check. Es handelt sich übrigens nicht um eine Figur der Hacker-Klasse – denn dafür müsste es Klassen in The Ascent geben. Statt sich früh auf eine Rolle festzulegen, sollen Spieler mit ihren Skillpunkten experimentieren können. Dazu werdet ihr in ...