Ratchet & Clank - Rift Apart: 15 Minuten Gameplay veröffentlicht

Gestern hat Sony einen weiteren State of Play-Livestream abgehalten, der sich hauptsächlich mit einem Spiel befasst hat: Ratchet & Clank - Rift Apart. Ganze 15 Minuten Gameplay wurden aus dem Plattformer von Insomniac Games gezeigt, der PS5-exklusiv am 11. Juni 2021 erscheinen wird. Kommentiert wird das Gezeigte vom Creative Director des Spiels, Marcus Smith.

In den gezeigten Szenen irrt der Lombax Ratchet durch die ihm unbekannte Stadt Nefarious City. Er ist auf der Suche nach seinem Roboter-Kumpel Clank, der bei dem Ausflug in die Paralleldimension verloren gegangen ist. In weiteren Spielszenen seht ihr die erst kürzlich namentlich vorgestellte Widerstandskämpferin Rivet in Aktion. Erwartungsgemäß wird viel auf die Möglichkeiten eingegangen, die die neue Playstation-Konsole den Entwicklern bietet. Beispielsweise flotte Ortswechsel ohne Ladezeiten oder eine stark belebte Stadt.

Die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers werden in den Kämpfen zum Einsatz kommen. So wird es ähnlich wie bei Returnal (im Test) möglich sein, zwei verschiedene Feuermodi zu nutzen, je nachdem wie fest ihr die Schultertasten durchdrückt. Außerdem sollen sich Explosionen von Granaten und anderen Objekten dank des haptischen Feedbacks noch immersiver anfühlen und 3D-Audio soll euch punktgenau verraten, wo sich die Feinde befinden.

Abgesehen von den PS5-spezifischen Features wurde auch Ratchets Bewegungsrepertoire ausgebaut. Der haarige Hauptcharakter kann nun an Wänden entlanglaufen und einen Dash nutzen. Diese Möglichkeiten sollen sich in Kombination mit den bekannten Moves des Lombax' kombinieren lassen, um dynamische Hüpf-Abschnitte zu schaffen. Besonders coole Aktionen dürft ihr im neuen Foto-Modus festhalten. Ohne konkrete Infos zu dem Thema zu geben hat Insomniac außerdem bestätigt, dass Ratchet & Clank - Rift Apart eine Menge Anpassungsmöglichkeiten für beeinträchtigte Spielern bieten wird.