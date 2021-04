PM: 15 Minuten neues Gameplay für Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

heute freuen wir uns sehr, eine spezielle Vorschau auf Ratchet & Clank: Rift Apart über State of Play mit euch teilen zu dürfen. In dieser Episode wird es Neuigkeiten zu einigen anderen Titeln geben, bevor wir euch 15 Minuten noch nie präsentiertes Gameplay-Material, neue Veröffentlichungen und Neues von Creative Director Marcus Smith zeigen werden.

Video abspielen

Im heutigen State of Play präsentieren wir euch die bis dato tiefsten Einblicke. Seht euch brandneues Rivet-Gameplay an, werft einen genaueren Blick auf einige der neuen Waffen des außerirdisch tollen Arsenals und erhaltet einen ersten Eindruck von den vielfältigen Welten, Charakteren und dem Gameplay, auf die ihr euch in der Vollversion freuen dürft.

Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein brandneues, eigenständiges Abenteuer in voller Länge, das sowohl für Rückkehrer als auch für Neulinge großartig ist. Wir ziehen alle Register, damit es zu einem exklusiven Vorzeigespiel für eure PlayStation 5-Konsole wird, während ihr Dimensionssprünge vollführt, ein explosives Arsenal bewältigt (welches durch den DualSense Wireless-Controller noch intuitiver wird) und alles versucht, um die Galaxie vor dem bösen Nefarious zu retten.

Wir freuen uns unheimlich auf den Moment, wenn ihr alle Ratchet & Clank: Rift Apart am 11. Juni 2021 selbst spielen und erleben dürft. Falls ihr es diese Woche verpasst habt – wir haben einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, damit ihr einen Vorgeschmack bekommt:

Video abspielen

Und auch einen Blick auf die fünf zusätzlichen Rüstungssätze, die ihr mit der Digital Deluxe Edition erhaltet.

Das war‘s für heute – wir sind schon wahnsinnig gespannt auf eure Meinungen zum heutigen State of Play.