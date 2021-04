PM: Der Reverse-Dungeon-Crawler Legend of Keepers ist jetzt für PC, Stadia, und Nintendo Switch verfügbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Reverse-Dungeon-Crawler Legend of Keepers ist jetzt für PC, Stadia, und Nintendo Switch verfügbar

– Es ist Zeit für heldenhafte Kämpfe! Roguelite Early Access-Hit startet mit neuen Monstern, Modi, Trailer und mehr –

Frankreich – 29. April 2021 – Entwickler und Publisher Goblinz Studio ( Dungeon Rushers, As Far As The Eye, Snowtopia ) kündigt heute den Start des Dungeon-Verteidigers Legend of Keepers für PC, Stadia und Nintendo Switch an. Um eindringende Helden unter Kontrolle zu halten, hat die Dungeons Company bereits eine schlagkräftige Monster-Truppe zusammengestellt, die schon über 125.000 Spielerinnen und Spieler im Steam Early Access hinter sich vereinen konnte. Mit neuen Inhalten, Spielmodi und Launch-Plattformen haben lästige Helden nun endgültig keine Chance mehr.

Wer den Monstern bei der Arbeit zusehen will, der schaut den brandneuen Launch-Trailer:

In Legend of Keepers liegt es nun an uns, als Monster-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter des Monats zu glänzen. Dazu beschützt man das Firmengold vor den gierigen Händen störender Helden und vernichtet so viele wie möglich mit einer gigantischen Auswahl an Angriffen und Fallen. Wie alle guten Jobs bietet auch Dungeons Company großartige Weiterbildungsmöglichkeiten und tolle Aufstiegschancen. Als Monster auf dem Karrieremarktplatz hatte man es noch nie so gut. Also zumindest bis zu dem Punkt, an dem man mit streikenden Monsterkollegen verhandeln muss.

Zu den neuen Launch-Features in Legend of Keepers gehören fünf zusätzliche Monster, zehn zusätzliche Events, Fallen, Champions, eine ganz neue Heldenklasse und zwei Helden-Killer-Spielmodi: Ascension und Endless. Der Ascension-Modus fügt 20 Level mit kumulativen Herausforderungen hinzu, um sämtliche Monsterfähigkeiten final zu testen. Im Endless-Modus gibt es keine Levelbegrenzung für Monster und Fallen mehr – hier muss man also alles in die Waagschale werfen, um möglichst weit zum Dungeon-Horizont vorzudringen.

Die neuen Modi bauen auf dem felsenfesten Fundament des Spiels auf, das aus liebevoll gestalteten Dungeon-Landschaften, einer Fülle von Baumöglichkeiten und packenden, rundenbasierten Kämpfen besteht. Nichts ist befriedigender für ein aufstrebendes Monster, als zuzusehen, wie Helden am tödlichen Ende eines gut gezielten Angriffs sprichwörtlich verdampfen. Die Bestie hat sich eine Gehaltserhöhung verdient!

Also schnell der Dungeons Company beitreten und noch heute Helden schikanieren!

Weitere Informationen zu Legend of Keepers befinden sich auf der offiziellen Website . Außerdem gibt es für Legend of Keepers auch auf Twitter alle aktuellen Updates.

Über Goblinz Studio

Goblinz Studio mit Sitz in Frankreich ist ein Team von Indie-Entwicklern, die Spiele mit dem Schwerpunkt auf Taktik-, Management- und RPG-Spielen mitproduzieren und veröffentlichen. Zu den bisherigen und kommenden Titeln unter dem Banner von Goblinz Studio gehören Dungeon Rushers (2016), Robothorium (2019), Iris and the Giant (2020), Sigma Theory, Legend of Keepers, Snowtopia, As Far As The Eye, Neurodeck und Banners of Ruin. Offizielle Website: https://goblinzstudio.com//