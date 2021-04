State of the Industry: GDC befragte 3.000 Spieldesigner zu Corona & Co.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie jedes Jahr haben die Organisatoren der Game Developers Conference eine Umfrage abgehalten, bei der sie über 3.000 Entwickler und Entwicklerinnen zu Trends und Umständen der Spielebranche befragt haben. Im Fokus der State of the Game Industry-Ergebnisse steht wenig überraschend die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Entwicklerszene.

Corona als Grund für Verzögerungen

So geben 44 Prozent der Befragten an, ihr Spiel habe sich aufgrund von pandemiebedingten Maßnahmen verzögert, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr darstellt, wo nur 33 Prozent das als Grund für eine Verschiebung angaben. Beispielsweise werden fehlende Meetings und erschwerte Playtests als Erschwerung angegeben, aber auch Störungen im Homeoffice wie der Nachwuchs würden die Entwicklung erschweren.

Im Gegensatz dazu stehen die 35 Prozent die angeben, dass sie von zuhause aus effektiver arbeiten können. Für immerhin 32 Prozent der Entwickler habe das Homeoffice nicht viel an ihrer Produktivität geändert, derselbe Prozentsatz spürte aber eine deutliche Abnahme der eigenen Arbeitsleistung.

Spannend sind in diesem Zusammenhang auch die Antworten auf die Frage hin, wie sich die Größe der Studios verändert habe. So haben sich satte 47 Prozent vergrößert, nur 13 Prozent hatten Personal abbauen müssen und 34 Prozent seien etwa gleich geblieben. Ganz schließen musste nur ein Prozent der befragten Studios.

Viel Eigenfinanzierung

Wenn es um die Finanzierung geht, können immerhin 51 Prozent auf die bestehenden Geldreserven der Firma zurückgreifen. Ein nicht unerheblicher Teil der Befragten (30 Prozent) müsse aber auch auf private Gelder zurückgreifen, um die Entwicklung sicherzustellen. 17 Prozent verlassen sich auf einen externen Publisher und immerhin 9 Prozent bekommen staatliche Fördergelder. Nur 6 Prozent würden ihre Finanzierung über Abo-Dienste wie Apple Arcade oder den Xbox Game Pass sicherstellen.

In diesem Zusammenhang hier auch eine Aufstellung, aus welchen Regionen die Befragten stammen:

Nordamerika: 57 Prozent

Europa: 26 Prozent

Asien: 8 Prozent

Südamerika: 5 Prozent

Australien/Neuseeland: 2 Prozent

Afrika: 1 Prozent

PC größte Plattform, PS5 spannendste Konsole

Auf die Frage hin, welche Plattform aus Entwicklersicht aktuell am interessantesten sei, liegt der PC mit 58 Prozent unangefochten auf Platz 1. Spannender wird es da schon, wenn man die Konsolen-Lieblinge betrachtet. Hier kann sich die Playstation 5 die Goldmedaille sichern, 44 Prozent der Entwickler finden die neue Sony-Konsole aktuell am spannendsten. Auf dem Silberpodest finden sich aber nicht etwa die Xbox Series X und S, diese belegen mit 30 Prozent Platz 3. Stattdessen ist die Nintendo Switch mit 38 Prozent sehr beliebt bei den befragten Entwicklern. Beim Realitätscheck, für welches System aktuell entwickelt werde, führt der PC mit ebenfalls 58 Prozent zwar die Liste an, auf Platz 2 und 3 stehen aber iOS (32 Prozent) und Android (31 Prozent).

Mit der Gewinnaufteilung zwischen den Studios und digitaler Shops wie Steam, GOG.com oder dem Epic Games Store sind die Befragten hingegen nur zu einem geringen Prozentsatz zufrieden. In der Regel gehen 30 Prozent an den Plattformbetreiber, 70 Prozent an die Entwickler. Nur 3 Prozent der Entwickler finden diese Aufteilung gerechtfertigt, für die meisten (23 Prozent) seien 10 Prozent eine angemessene Abgabe an die Shopinhaber.

Diversität und Nachhaltigkeit noch ausbaufähig

Zu guter letzt wurden die Entwickler noch zu den Punkten Nachhaltigkeit und Diversität befragt. So haben sich 26 Prozent gar nicht darum gekümmert, aktiv nach anderen Angestellten als weißen Hetero-Männern zu suchen, für 21 Prozent war dieser Schritt allerdings sehr wichtig. Auf die Nachfrage hin, welche Maßnahmen konkret getroffen wurden, gab es diverse Antworten. Manche Studios achteten besonders darauf, Frauen bei ihren Bewerbungen so zu behandeln wie Männer, andere wollte das Firmenklima verbessern und weg von dem "Mackertum" und der "Bro-Mentalität", durch die in der Vergangenheit viele Studios negativ aufgefallen waren. Auf die spezifische Frage hin, ob man nach dem Wachstum der Black-Lives-Matter-Bewegung auf die eigene Beschäftigungspolitik geschaut habe, antworteten 31 Prozent mit Ja, 38 Prozent mit Nein und der Rest wollte oder konnte sich nicht äußern.

Beim Thema Nachhaltigkeit gaben 11 Prozent an, dass es ein sehr wichtiges Thema für ihre Firma sei, 27 Prozent würden immerhin einen größeren Fokus darauf legen und 26 Prozent ein wenig. Für 35 Prozent der Befragten sei Nachhaltigkeit überhaupt kein Thema. Zu den Maßnahmen gehört beispielsweise der Verzicht auf Reisen zu Geschäftstreffen oder Konferenzen, aber auch darauf zu achten, woher der Strom kommt, den man für die Entwicklung verwendet.