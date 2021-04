Resident Evil - Re:Verse erscheint erst im Sommer 2021

PC XOne PS4

Ursprünglich sollte der Multiplayer-Spinoff Resident Evil - Re:Verse gemeinsam mit dem nächsten Teil der Hauptreihe, Resident Evil Village, am 7. Mai 2021 erscheinen. Heimlich still und leise hat Capcom den Release-Termin nun aber geändert, als neuer Zeitraum wird nun einfach der Sommer 2021 angegeben. Ein Grund wird nicht genannt, es ist aber davon auszugehen, dass die geschlossene Beta nicht sonderlich gut aufgenommen wurde.

In Re:Verse werdet ihr in die Haut von diversen Charakteren schlüpfen können, die aus der Hauptreihe bekannt sind. Diese bekämpfen sich in Deathmatches bis aufs Blut.