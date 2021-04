Expeditions - Rome: Taktik-RPG im antiken Rom für 2021 angekündigt

PC

Mit Expeditions - Rome hat THQ Nordic den dritten Teil der Expeditions-Serie offiziell mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Wie der Name dezent andeutet, wird das antike Rom als Setting für den neuen Ableger herhalten. Ihr schlüpft in die Rolle eines jungen Legatus, der nach dem Mord an seinem Vater aus der Stadt fliehen muss und ultimativ Rache sucht. Den Charakter dürft ihr optisch anpassen, wie ihr wollt.

Wie schon die Vorgänger wird auch Expeditions - Rome euch in rundenbasierte Kämpfe schicken. Euch begleiten fünf Gefährten, die jeweils eine eigene tiefgehende Hintergrundgeschichte haben sollen. Neue Waffen, Rüstungen und weitere Gegenstände findet ihr entweder in der Welt oder ihr craftet sie euch mit gefundenen Teilen. Einen genauen Release-Termin für Expeditions - Rome gibt es noch nicht, aktuell wird lediglich 2021 angegeben.