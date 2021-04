Dark Envoy: Neuer Trailer zum SF-Fantasy-RPG teasert Story an

PC XOne PS4

Entwickler Event Horizon (Tower of Time) hat einen frischen Trailer zum Party-Rollenspiel Dark Envoy veröffentlicht, der den Fokus auf die Story-Prämisse legt. So lernt ihr den Blick des Helden-Geschwistergespanns (er mit mechanischem Arm, sie in Magierroben) auf die Spielwelt kennen, in der Magie und Technologie im Krieg miteinander liegen.

Dazu seht ihr kurze Schnipsel mit Angriffen aus Gefechten, die ihr im Rollenspiel als pausierbare Echtzeit-Taktikkämpfe austragen werdet. Auch könnt ihr einen Blick auf das Luftschiff erhaschen, das euch als Basis dienen wird. Event Horizon verspricht ein nicht-lineares Abenteuer mit Koop-Modus. Dark Envoy soll 2022 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.