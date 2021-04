Railway Empire: Neuer DLC "Japan" erscheint in Kürze

PC

Publisher Kalypso Media und die Gütersloher Gaming Minds Studios haben einen weiteren DLC für das Eisenbahn-Aufbauspiel Railway Empire (Testnote 8.0) angekündigt. In der nunmehr neunten Erweiterung zur Tycoon-Simulation aus dem Jahr 2018 verschlägt es euch in den fernen Osten, genauer gesagt nach Japan.

Zum Preis von 11,99 Euro (aktuelles Angebot im Kalypso-Store für 9,95 Euro) werden euch zwei neue Szenarien, die zeitlich zwischen 1870 und 1920 angesiedelt sind, auf drei neuen Karten (Gesamt-, Zentral- und Süd-Japan) geboten. Die insgesamt 28 neuen Waren wie Sake und Reis verbringt ihr mit acht historischen Loks an einen der 35 neuen Zielorte. Des weiteren wird auch ein neues kartenübergreifendes Ticket-Feature Einzug halten, welches euch Interaktionen mit euren Fahrgästen ermöglichen soll. Neben den obligatorischen japanischen Themengebäuden in den Städten werden auch elf historische Sehenswürdigkeiten des Landes in das Spiel integriert. Abgerundet wird der DLC von neuen Musikstücken und überarbeiteten Charakterportraits.

Railway Empire: Japan erscheint bereits am 7. Mai für PC, PS4 und Xbox One. Eine Switch-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.