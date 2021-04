PC

Auf Deutscher Seite führt ihr in die Operation Doppelkopf aus, um Korridore zu eingeschlossenen Verbänden zu schlagen, seid also auch in der Offensive.

Burning Baltics DLC

Zu den neuen Einheiten gehört mit der Arado Ar 234 der erste Jet-Bomber, der je eingesetzt wurde. Das letzte Original steht im Udvar-Hazy Center in Virginia.

Multiplayer und neues Meta

Mein persönliches Highlight waren die 1v1-Partien mit dem Caster AngryBird und den neuen Divisionen. Ich habe zwar alle verloren, hatte aber sehr viel Spaß.

Fazit

Strategie

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 14,99 Euro

In einem Satz: Gelungener und umfangreicher DLC mit neuer Kampagne, Einheiten und Divisionen sowie einem Patch, der viel verändert.

Mitveröffentlicht der französische Entwickler Eugen Systems die vierte History Expansion für das an der Ostfront des 2. Weltkriegs angesiedelte Echtzeitstratgiespiel Steel Division 2 (zum Preview-User-Artikel) . Neue Divisionen, eine Kampagne im namensgebenden Baltikum, frische Einheiten und zwei Asse sind dabei. Der neue Patch verändert das Spiel merklich und im kostenlosengibt es die neue 10v10-Karte Tannenberg. Ich habe mit einer Vorabversion ausgiebig Skirmish-Matches gegen die KI bestritten und die neue Kampagne gespielt. Als Besonderheit für diesen Artikel stürzte ich mich mit dem Caster AngryBird in den Multiplayer (thank you!), wobei wir auch eifrig über den DLC, den Patch und die Community diskutierten.Burning Baltics schickt vier neue Divisionen auf jeder Seite in die Schlacht. Ihre Qualität im Kampf hängt von euren eigenen Taktiken, dem aktuellen Meta und den Einstellungen der Partie ab. Zu den mächtigsten und populärsten Divisionen der Achsenmächte dürfte die Division Großdeutschland gehören. Die eher durchschnittliche Division Nordland besticht dafür mit dem Jet-Bomber Ar 234, der mit neuem Soundeffekt über das Schlachtfeld düst, sich aber auch vom Himmel holen lässt. Zu den sehr guten Einheiten gehört auf Seiten der Deutschen der Truppentransporter mit Drillingskanone, der im Paar auch Jäger vom Himmel holt. Lettische Einheiten sind in deutsche Divisionen integriert, die Esten finden sich in der 7. Gewehrdivision wider, alles mit frischer Vertonung. Die frischen Truppen machen den DLC vor allem für Skirmish und Multiplayer interessant.Zum Einsatz kommen die neuen Truppen aber auch in der neuen Army-General-Kampagne, in die ihr wie üblich von einem Sprecher und mit historischem Filmmaterial eingeführt werdet. Ihr verschiebt strategisch eure Truppen, löst Aktionen aus (Artilleriebeschuss klaut dem Gegner Aktionspunkte) und führt in 20 Runden eine taktische Schlacht nach der anderen. In Runde eins habe ich mit Deutschland und der 3. Panzerarmee eine große Offensive gestartet und drei Angriffe erfolgreich bestritten. Die 1. Baltische Front der Sowjets verteidigte sich aber nicht nur sondern versuchte, den Gürtel um Riga enger zu ziehen. Für viele Stunden Spielspaß gegen die KI im Rahmen einer dynamischen Kampagne ist also gesorgt. Zum Glück gibt es immer mal Nachschub. Auf dem harten Schwierigkeitsgrad finde ich gerade die Offensivgefechte angenehm fordernd, zumal nicht immer sofort die geeigneten Truppen zur Verfügung stehen. (Wieder-)Einsteiger sollten sich mit dem normalen Schwierigkeitsgrad begnügen.Steel Division 2 im Multiplayer ist ein komplett anderes Spiel als gegen die KI und stellt euch vor andere Herausforderungen. Sobald ihr es schafft, die harte KI zu besiegen, dürftet ihr gerüstet für die Online-Partien sein. Die kleine, aber sehr aktive Steel-Division-Community organisiert sich im offiziellen Discord . Neueinsteiger werden im inoffiziellen Bootcamp freundlich aufgenommen und bekommen das Spiel beigebracht.Nicht nur die neuen Divisionen, sondern vor allem der Patch mischen das Spiel gehörig auf. Bislang hatten Geschütze, trotz unterschiedlicher Wirksamkeit, alle eine Standardreichweite von zwei Kilometern, um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern. Jetzt haben nur noch die besten Panzer wie der Tiger, der IS-2 oder auch die PAK 40 diese Reichweite. Außerdem wurden die Preise für Panzer erhöht. Dadurch muss die Positionierung von Einheiten neu bedacht werden. Dazu kommt, dass ein Fahrzeug je nach verschossener Munition eine unterschiedliche Reichweite haben kann. So fliegen panzerbrechende Geschosse weniger weit. Was selbst Profis eine neue Einarbeitung abverlangt, ist eine geniale Änderung, da sie nicht nur den Realismus fördert, sondern auch bislang verschmähten Einheiten einen Platz geben wird. Auch der in der Startphase des Spiels oft kritisierte "Fernkampf" (im Vergleich zum Vorgänger) dürfte etwas abnehmen.Eugen Systems liefert mit Burning Baltics einen tollen und umfangreichen DLC. Für die sehr schönen Einheiten habe ich im Singleplayer immer wieder pausiert und rangezoomt. Umwälzender für das Spielerlebnis ist jedoch der "range rework". Der französische Entwickler arbeitet beim Balancing eng mit der Community zusammen. Es wird spannend, wie sich die Meta des Spiels in den kommenden Wochen entwickeln wird. Als erprobter Spieler, der entweder gerne Army-General spielt und/oder dem Multiplayer frönt, solltet ihr euch den DLC kaufen. Interessierten Neueinsteigern empfehle ich zunächst das Grundspiel. In jedem Fall solltet ihr euch nicht scheuen, auch dem Multiplayer eine Chance zu geben. Es gibt Spieler jeden Niveaus und ihr eröffnet euch so ein neues Spielerlebnis. Ich habe es nicht bereut!