Europa Universalis 4: Erweiterung Leviathan erschienen

PC Linux MacOS

Paradox hat mit Leviathan die neuerste Erweiterung für seinen frühneuzeitlichen Grand-Strategy-Titel Europa Universalis 4 (im Test, Note 8.5) veröffentlicht. Der Fokus des DLCs liegt auf neuen diplomatischen und innenpolitischen Optionen, die euch mehr Möglichkeiten geben sollen, gegen Feinde vorzugehen. Dazu könnt ihr Vasallenreiche gründen, auf die vor allem kleine, aber mächtige Staaten bauen.

Als Features von Leviathan nennt Paradox unter anderem Verbesserungen bei der Diplomatie, neue Einheitenmodelle für südostasiatische Nationen, neue Regenschaftsoptionen, Spezialisierungsoptionen für Kolonien, Plünderungen feindlicher Hauptstädte als Friedensbedingung und die Möglichkeit, eure Hauptstadt mächtiger zu machen, indem ihr Entwicklungen von Vasallen und territorialen Besitztümern stehlt.

Leviathan ist zum Preis von 19,99 Euro erhältlich. Zudem wird der Release der Erweiterung vom Majapahit-Patch für das Hauptspiel begleitet, der Änderungen an den Karten von Südostastien und Nordamerika bringt, australische Aborigine-Nationen einführt, sowie größere Gameplay-Änderungen bei den First Nations in Nordamerika vornimmt.