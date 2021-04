Resident Evil Village: Finale Demo läuft eine Woche statt 24 Stunden

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Bisher gab es bereits drei spielbare Demo-Versionen von Resident Evil Village, die allesamt Playstation-exklusiv waren. Die finale Testfassung, die ab dem 2. Mai 2021 für alle Plattformen zur Verfügung stehen wird, sollte ursprünglich nur 24 Stunden erhältlich sein. Wie Capcom nun via Twitter bekannt gegeben hat, ist man von diesem Vorhaben abgerückt. Zwar startet sie wie geplant um 2:00 Uhr am besagten Tag, wurde nun aber um eine Woche verlängert, geht also insgesamt acht Tage. Ihr habt also bis zum 10. Mai 2021 um 2:00 Uhr die Chance, 60 Minuten mit dem Survival-Horror-Titel zu verbringen. An der Zeit, die ihr mit dem Spiel habt, ändert sich nichts. Wie schon für die zweite Demo werdet ihr auf Sony-Geräten wieder ein aktives Playstation-Plus-Abonnement brauchen, um sie überhaupt herunterladen zu können.

Die Multiplattform-Demo wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam und Stadia verfügbar sein und grob gesagt eine Kombination aus den letzten beiden PS5-Demos darstellen. Ihr könnt eine Stunde lang das Dorf und Teile des Schlosses Dimitrescu erkunden. Wie Hagen im Rahmen seines Livestreams bereits erfahren durfte, sind bereits diese kurzen Abschnitte nichts für schwache Nerven. Der Preload sollte auf eurer gewünschten Plattform bereits zur Verfügung stehen.

Final erscheinen wird Resident Evil Village am 7. Mai 2021. Ihr werdet in dem Horror-Schocker erneut in die Rolle von Ethan Winters schlüpfen, der bereits der Hauptcharakter des Vorgängers Resident Evil 7 biohazard (im Test, Note: 9.0) war. Er begibt sich auf die Suche nach seiner Tochter Rose, die unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Die Spur führt ihn zunächst in das namensgebende Dorf, bevor er sich Schloss Dimitrescu genauer ansieht. Das ist allerdings bewohnt von wenig netten Damen, die durch besonders ausgeprägte Blutlust auffallen.