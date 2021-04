Grand Casino Tycoon: Offener Playtest an diesem Wochenende

PC

Wie Entwickler Stillalive Studios via Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird das Studio am kommenden Wochenende einen offenen Playtest zu ihrem Management-Titel Grand Casino Tycoon veranstalten. Starten soll die Testphase am Freitag, dem 30. April 2021, um 15:30 via Steam. Ende ist am Sonntag, 2. Mai 2021. Unter allen Teilnehmern werden fünf Grand-Casino-Tycoon-Koffer mit Pokerchips, einer Retail-Version des Spiels, einem Würfelset, einem Hoodie und einer Sonnenbrille verlost.

Erscheinen wird Grand Casino Tycoon am 20. Mai 2021, aktuell ist der Release lediglich für PC geplant.