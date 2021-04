PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Monumente geben euch in mehreren Ausbaustufen Boni und setzen Anreize zur Eroberung. Eigene Monumente, wie in Imperator - Rome, könnt ihr nicht bauen.

Gefälligkeiten, Kolonialspiel, Zentralisierung und Plünderungen

Die QoL-Feature "Flächenbelagerung" und die Verhinderung der Stilllegung bestimmter Forts gibt's nur mit DLC.

Das Kolonialspiel wurde mit unterschiedlich ausgerichteten Kolonialnationen aufgepeppt.

Patch 1.31: Mission possible auf hoher See

Patch und DLC widmen sich den Ureinwohnern der späteren Kolonien.

Fazit

Strategie

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 19,99 Euro oder im Abo

In einem Satz: Leviathan und Patch 1.31 sind ein Hansdampf in allen Gassen mit gravierenden Erweiterungen und durchdachten Änderungen für jeden ambitionierten Strategen.

Heute erschien mitdie erste große Erweiterung zu Europa Universalis 4 (im Test, Note: 8.5) , die vom Paradox-Studio Tinto entwickelt wurde. Zeitgleich wurde Patch 1.31 mit dem griffigen Titel Majapahit veröffentlicht. Das Grand-Strategy-Spiel wird an allen Ecken und Enden aus- und umgebaut. Nach 50 Stunden, hauptsächlich mit Kastilien, stelle ich euch meine Highlights vor.Ein Kernfeature ist der Ausbau der Diplomatie. Ihr, aber auch die KI-Mitspieler, könnt nun Gefälligkeiten mit Diplomaten generieren und in neuen Aktionen einsetzen um zum Beispiel Mannstärke oder Geld zu erhalten. Ein echter Gamechanger ist auch dabei: Mit Kastilien und in Personalunion über Aragon herrschend, wollte ich meine Gebietsansprüche gegen Neapel durchsetzen. Die waren aber mit Österreich verbündet. Also schloss ich mich mit Österreich zusammen, generierte ausreichend Gefälligkeiten und setzte 50 davon ein, um die Ösis zum Brechen der Allianz zu motivieren. Der anschließende Krieg war ein Kinderspiel.Das Kolonialspiel wird dadurch aufgewertet, dass ihr euren Kolonialnationen jeweils eine von drei Ausrichtungen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen verpassen müsst. Kronkolonien unter enger Kontrolle, ein Handelsfokus oder sich besonders schnell vergrößernde Kolonialnationen unter Selbstverwaltung sind möglich. Habt ihr alle drei Arten, gibt es ein Achievement.Wenn ihr gerne mit wenigen, dafür gut ausgebauten Provinzen spielt, ist das jetzt besser möglich. Ihr könnt von Vasallen und euren Territorien Entwicklung absaugen, die zu großen Teilen eurer Hauptstadtprovinz zugute kommt. Ihr könnt auch mehr Gebäudeslots erwerben. Für alle interessant ist die neue Friedensvertragsoption, eine Hauptstadt zu plündern, und sich so einen Teil ihrer Entwicklung einzuverleiben. Das ist ein ziemlicher Kracher, denn es ist nicht nur eine starke Belohnung, ihr spart auch Monarchenpunkten und schwächt den Gegner. Das ist natürlich besonders gut, wenn ihr den besiegten Feind nicht annektieren könnt oder wollt. Ich habe zum Beispiel mit Kastilien im englischen Erbfolgekrieg Paris geplündert, das ich zu dem Zeitpunkt nie hätte annektieren können.Dazu kommt eine Fülle an kleineren Features: Neue Events, Einheitenmodelle und Missionen, schnell akquirierbare Transportschiffe für Plutokratien und die Möglichkeit, eure Herrscher in Totem-Religionen zum Ahnen zu machen. Die Regentschaft übernimmt jetzt ein Vertreter der Stände, bis euer Erbe alt genug ist. Taugt er nichts, könnt ihr seine Krönung auch herauszögern.Auch im Patch gibt es neue Events und Missionen für Amerika und Asien. Für die Überarbeitung der amerikanischen Ureinwohner benötigt ihr den DLC. Ihr verbraucht (die Verwüstung steigt) das Land, auf dem ihr seid, und müsst immer mal wieder für 50 Militärpunkte weiterziehen. Eure Gebäude nehmt ihr mit. Im Lauf des Spiels könnt ihr auch sesshaft werden. Das geht jetzt auch mit den neuen, australischen Ureinwohnern. Nordamerika, Polynesien, Südostasien und Indonesien wurden kartentechnisch überarbeitet und ich war auch einige Zeit in Pegu unterwegs, kenne mich in der Region aber nicht gut aus.Sehr gelungen ist die Aufsplittung der Land- und Seeoffiziere in jeweils eine eigene Gruppe. Mit Kastilien kann ich direkt je drei Offiziere rekrutieren. Dadurch wird es interessanter, auf Marineoffiziere zu setzen. Auch die Seekriegsführung wurde überarbeitet. Unter anderem nehmen Galeeren weniger Schlachtbreite ein und dürften die komplette Frühphase das Mittelmeer absolut dominieren. Außerdem werden eure Schiffe schneller, je fortschrittlicher der Typ ist. Regentschaften haben mindestens 80 Prozent Legitimität und senken sie nicht mehr, erhöhen aber die Stabilitätskosten.Der Umfang und die Auswirkungen des Leviathan DLC sind nicht zu unterschätzen. Die frischen Diplomatie-Optionen und Monumente bringen neue Würze ins Spiel und sind in ihren Auswirkungen so gravierend, dass sich neue Meta-Strategien entwickeln oder die Balance geändert etwas verschoben werden kann. Die Möglichkeiten, Entwicklung in seine Hauptstadt zu ziehen ist nicht nur für "tall"-Strategien interessant. Allein diese Feature machen Leviathan aus meiner Sicht zum Pflichtkauf für EU4-Spieler. Etwas schade ist, dass kleinere QoL-Feature nicht Teil des Patches sind. Der hat es aber, erst recht in Kombination mit Conquest of Paradise, auch in sich. Europa Universalis 4 wird durch Leviathan und Patch 1.31 so überarbeitet und ausgebaut, dass ihr als Käufer nur ein Problem haben werdet: In welcher Region und mit welchem Land stürze ich mich zuerst in neue Abenteuer?