PM: Direkt zum Release im Xbox Game Pass: Knockout City und Dragon Quest Builders 2 (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Was gibt es Schöneres, als ein neues Spiel für Deine Xbox pünktlich zum Release in den Händen zu halten? Vielleicht, wenn Du dieses Spiel ohne zusätzliche Kosten direkt zum Start mit Deiner Xbox Game Pass Mitgliedschaft spielen kannst! Mit dem Xbox Game Pass spielst Du nicht nur viele verschiedene Spiele aus einer sich ständig aktualisierenden Bibliothek, Du kommst auch den Genuss vieler neuer Titel, die bereits ab Release im Pass verfügbar sind. Dies gilt auch für Dragon Quest Builders 2, das Du im Xbox Game Pass (Konsole, PC, Cloud) spielst und Knockout City, das Du mit dem Xbox Game Pass Ultimate und EA Play zockst (Konsole). Grund genug einen Blick in die beiden Spiele zu werfen, damit Du für alle Dodgeball-Schlachten und fantastischen Bauvorhaben gerüstet bist.

Dragon Quest Builders 2: Erschaffe Deine eigenes Reich und werde zum Baumeister

Nachdem Du einem gefährlichen Hinterhalt nur knapp mit dem Leben entrinnst, triffst Du auf dem Eiland des Erwachens auf den mysteriösen Jungen Malroth. Gemeinsam erkundet Ihr riesige Inseln voller Rohstoffe und Monster. Du hilfst den Bewohner*innen der Stadt, entwickelst Deine Talente, wirst Baumeister*in und nimmst es mit den Kindern Hargons auf – einem gefährlichen Kult, der sich ganz der Zerstörung verschrieben hat. So beginnt ein gewaltiges Abenteuer, in dem Du eine fantastische Welt restaurierst und Dich den zerstörerischen Mächten des Kults stellst.

Zum Release am 4. Mai spielst Du Dragon Quest Builders 2 auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC und im Xbox Game Pass (Konsole, PC, Cloud). Als Xbox Play Anywhere-Titel nimmst Du Dragon Quest Builders 2 mit all Deinem Spielfortschritt mit, sobald Du Dich entscheidest, von Deiner Xbox-Konsole auf PC zu wechseln.

Knockout City: Dodgeball so aufregend wie noch nie zuvor

Dodgeball ist wahrscheinlich der gnadenlose Urvater sämtlicher PvP-Titel. Der Pausenhof-Hit ist dank EA Games jetzt auch auf Xbox angekommen denn in Knockout City regiert das Gesetz des Dodgeball. Zwei Teams stehen sich gegenüber und es gewinnt die Fraktion, die die gegnerischen Spieler*innen als erstes abgeworfen hat. Es könnte so einfach sein, doch in Knockout City passiert immer etwas Unvorhergesehenes. Daher verlangt der Sieg eine koordinierte Strategie, zielsichere Trickwürfe und vieles mehr. Und falls mal kein Ball zur Hand ist, kugelst Du Dich einfach zusammen und lässt Dich von eine*r Mitspieler*in als ultimative Waffe auf die Gegner werfen.

Eine Vielzahl von ausgefallenen Balltypen, Schauplätzen und Spielmodi sorgen für noch mehr Spannung. Außerdem werden in jeder Saison neue Karten, Balltypen, Belohnungen, Events und Herausforderungen eingeführt. Mach Dich bereit für unverschämten Spaß und intensiven Wettbewerb in einer völlig neuen Art von teambasierten Multiplayer-Spielen.

Zum Release am 21. Mai spielst Du EA Games Knockout City auf Xbox Series X|S, Xbox One und im Xbox Game Pass Ultimate (Konsole).

Neugierig geworden? Dann sichere Dir den ersten Monat Xbox Game Pass Ultimate für nur 1 Euro! Falls Du wissen willst, welche neuen Spiele Du abgesehen von Dragon Quest Builders 2 und Knockout City mit dem Pass spielen kannst, wirf einen Blick in unseren aktuellen Artikel zu den Updates im Xbox Game Pass.