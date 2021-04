PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im Mai gratis (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Mai 2021 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X|S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielst.

Armello

Armello ist ein spannendes Adventure, das drei Spielstile miteinander verbindet: die Taktik von Kartenspielen, die ausgeklügelte Strategie von Tabletop-Brettspielen und die tiefgreifenden Charaktere eines Rollenspiels. Als Held*in Deines eigenen Clans lenkst Du Deinen Aufstieg zur Macht, indem Du Pläne schmiedest, Agent*innen anheuerst, Monster bekämpfst und mächtige Magie wirkst. All dies steht im Zeichen eines einzigen Ziels: Du planst, den Palast zu stürmen und König*in von Armello zu werden.

Armello ist vom 1. bis 31. Mai auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Dungeons 3

Es ist Zeit, böse zu sein! Nachdem der Dungeon Lord die Völker des Bösen erfolgreich vereint hat, ist es nun Zeit für den nächsten Schritt auf seinem Weg zur absoluten Herrschaft – und Du wirst sie ihm sichern. Im Schutze der Unterwelt errichtest Du einen einzigartigen Dungeon nach Deinen Vorstellungen und rekrutierst eine Armee aus den furchterregendsten Kreaturen, die das Böse zu bieten hat, darunter Orks, Dämonen und Zombies. Ist der richtige Zeitpunkt gekommen, verlässt Du das Dunkel und führst Dein Heer ins Licht der Oberwelt, um die Reiche der Menschen unter Deine Herrschaft zu bringen.

Dungeons 3 ist vom 16. Mai bis 15. Juni auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

LEGO Batman

Du bist die Rache und Du bist die Nacht – Du bist Batman. Als dunkler Rächer oder wahlweise als sein Helfer Robin betrittst Ddu ein Gotham City, in dem das Verbrechen regiert. Superschurken wie Joker, Pinguin oder Scarecrow treiben ihr Unwesen und verbreiten Angst und Schrecken. Als Batman stellst Du Dich den Bösewichten und verfrachtest sie ins Arkham Asylum. Und wenn Du genug von Recht und Ordnung hast, wechselst Du einfach Die Seiten und sorgst als Schurke für jede Menge Chaos und Verwirrung.

LEGO Batman ist vom 1. bis 15. Mai auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Tropico 4

Die Zeiten ändern sich: Großmächte kommen und gehen und der Weltmarkt wird von neuen globalen Teilnehmern beherrscht. Auch Du als El Presidente stellst Dich Skeptiker*innen, die Dein tropisches Paradies gefährden. Deine Entscheidungen werden das Schicksal Deiner Nation und die Größe Deines ausländischen Bankkontos bestimmen. Denke immer daran: Halte Freund*innen nahe, aber Feind*innen noch näher!

Tropico 4 ist vom 16. bis zum 31. Mai auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Du hier. Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate kommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold – und hast zusätzlich Zugriff auf über 100 tolle Titel für Konsole, PC und Android mit Cloud Gaming (Beta) sowie EA Play auf Konsole ohne zusätzliche Kosten! Tritt dem Xbox Game Pass Ultimate also jetzt für nur 1€ bei oder upgrade Deine Mitgliedschaft falls Du bereits Nutzer des Xbox Live Gold-Programms oder des Xbox Game Pass bist.