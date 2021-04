Ratchet & Clank - Rift Apart: Neuer Trailer & Vorstellung von Rivet

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ratchet & Clank - Rift Apart ab 79,99 € bei Amazon.de kaufen.

Alle Kostüme der Digital Deluxe Edition von Rift Apart.

In einem neuen Eintrag im Playstation Blog hat Sony mit Rivet einen neuen Charakter vorgestellt, auf den ihr intreffen werdet und sie auch steuert. Die Lombax-Widerstandskämpferin konnte bereits in den ersten Trailern gesehen werden, nun wurde sie mit einem Namen und einer Hintergrundgeschichte bedacht. Sie kommt aus einer anderen Dimension als Ratchet und Clank, allerdings treibt dort ebenfalls ein böser Imperator Nefarious sein Unwesen. Gemeinsam mit Clank muss sie sich also auf die Suche nach Ratchet begeben, der wurde beim Dimensionssprung schließlich von seinem Roboter-Kumpel getrennt.Passend zur Vorstellung von Rivet hat Entwickler Insomniac Games einen neuen Trailer veröffentlicht, der nicht nur aufzeigt, wie die zwei namensgebenden Helden in der Dimension von Rivet landen. Er zeigt auch neue Gameplayszenen, inklusive Waffengebrauch, und ein paar Story-Sequenzen. Unterlegt ist das Video, das ihr unter dieser News findet, mit Musik der Band. Das hat auch einen Grund, der Sänger der Band,, zeichnet für den Soundtrack von Rift Apart verantwortlich. Einen ersten Eindruck der Soundkulisse könnt ihr euch auf der Soundcloud-Seite von Playstation verschaffen.Weiter werden in dem Blogeintrag die fünf Rüstunssets gezeigt, die in der Digital Deluxe Edition des Spiels enthalten sind. Ihr könnt euch als Imperial, Plünderer, Android, Rebell und Hacker verkleiden, außer kosmetischen Vorteilen sollen die Kostüme nichts bringen.Wenn ihr mehr Informationen zu Ratchet & Clank - Rift Apart wollt, dann solltet ihr die nächste Ausgabe von Sonys State-of-Play-Streams nicht verpassen. Diese wird am 29. April 2021 um 23 Uhr ausgestrahlt und der PS5-exklusive Plattformer soll eine zentrale Rolle einnehmen. Genau gesagt will Insomniac 15 Minuten neues Gameplay zeigen.