Darauf freut sich die Redaktion im... Mai 2021

Grusel-Vampire und knuffige Mutanten

Teaser Im kommenden Monat gibt es noch einiges, dem man freudig entgegenblicken könnte. Aber wie steht es mit der GG-Autorenschaft? Was lässt unsere Herzen höher schlagen, blicken wir auf den Kalender?

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich wollte mir den Filmansehen (Weltraum-Arche-Noah mit Teenagern, könnte in Richtunggehen) und bei den Serien mit Staffel 2 vonweitermachen sowie mitanfangen. Letzteres scheint mir auch in Sachen Weiterbildung wichtig zu sein, geht es doch dort um Followers, und zwar von japanischen Möchtegern-Prominenten. Die werden natürlich allerlei Schicksalsschläge erleiden müssen, bis sie am Ende der Staffel, so vermute ich ganz stark, unweigerlich a) beruflich erfolgreich sein werden (viele Follower!) und b) ihr Liebesglück gefunden haben (im Idealfall: 1 Follower).[SPIELE/BRETTSPIELE] Aufwarte ich schon auch, aber mal sehen, was die Stunde der Kritiker mit Anatol und mir dazu so ergeben wird. Was nicht heißen soll, dass ich Bennys Test ignorieren werde. Aber noch mehr gespannt bin ich aufund diein nicht mal zwei Wochen. Unabhängig von den real möglichen Pfingsturlaubsambitionen – gerade sehe ich für einen "echten" Urlaub eher schwarz – werde ich viel Zeit haben Ende Mai, da ich mich mal eine Woche ausklinken werde aus GamersGlobal.[SONSTIGES] Siehe Ende des vorherigen Abschnitts, ich verspüre eine gewisse Urlaubsreifheit und will mal ein paar Tage am Stück etwas anderes sehen als GamersGlobal, Retro Gamer und Co. Und seien es nur im Nichts endende Waldwege oder Mountainbike-Furchen im näheren Umkreis Ostmünchens. Vermutlich werden wir deshalb denauch schon am Wochenende des 22./23. Mai machen, also Samstag oder Sonntag. Vermutlich verlegen wir dafür die regulären Folgen der Woche um einen oder zwei Tage vor, machen Freitag oder Samstag schnell die neue Innerer-Zirkel-Abstimmung, und dann gibt es die letzten Folgen von Staffel 3 für die Live-Zuseher eben als Event an besagtem Wochenende, für alle anderen aber ganz normal in der Folgewoche, wo sie sowieso gekommen wären.[FILME/SERIEN] Es scheint nun endlich soweit zu sein, der neue-Film steht wirklich in den Startlöchern. Und nachdem die Kinos noch immer dicht sind freut es mich umso mehr, dass man ihn auf diversen Videoportalen kaufen kann. Der Intro-Song läuft auf jeden Fall in Dauerschleife, bis Kollege Gehritz zur Watch Party vorbeischaut. Um bis dahin etwas auszuspannen schaue ichweiter, eine Serie vom-Schöpfer. Die Handschrift ist in Humor und Zeichenstil unverkennbar, also durchaus unterhaltsam das Ganze.[SPIELE/BRETTSPIELE] Seit Monaten esse ich Knoblauchzehen und spitze Pflöcke, um mich gegen die Gefahren inzu wappnen. Was ich bisher gesehen habe verspricht fantastische Survival-Horror-Kost im Stil des Vorgängers, ein paar intensive Abende sollten also gesichert sein. Ansonsten sindund die Legendary Edition vonsicherlich interessant, andererseits hält michnoch immer gefangen. Ich war noch mal ansatzweise fertig mit dem Setzbau im Hauptspiel, dann droppt Capcom einfach Update 2.0 und ich hab noch viel mehr als ohnehin schon zu tun...[SONSTIGES] Der Mai verspricht ein starker Monat in Sachen Deutschrap zu werden. Anfang des Monats erscheint das Kollabo-Albumvonundund die ersten Tracks versprechen viel. Allerdings nicht so viel, wie die ersten Auskopplungen der neuen-Scheibe. Die könnte das beste Rap-Album des Jahres werden und in meinem persönlichen Band-Ranking ganz weit vorne landen.

[FILME/SERIEN] Höret meine Worte: Die Serieninflation ist in vollem Gange und die Serienhighlights werden weniger. Ja, das dürfte auch mit Corona und den erschwerten Bedingungen bei den Dreharbeiten zu tun haben – aber irgendwie ist es momentan schwer, wirkliche Neuentdeckungen zu machen. Eine, die am 21. Mai bei Sky Atlantic startet, ist das Krimidrama Mare of Easttown mit Kate Winslet, die einerseits einen Mord aufklären muss, andererseits familiäre Probleme hat. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mich bis Pfingsten gedulden muss, um Tenet zu schauen. Denn erst dann ist die Liebste wieder bei mir und wir können den Film zusammen schauen.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich pfeife auf Neuerscheinungen, denn ich habe, nachdem der Final Cut erschienen ist, endlich mit Disco Elysium angefangen und kann nur sagen: Ich bin begeistert! Ein storylastiges Rollenspiel, in dem es vordergründig darum geht, in einer der Erde nicht unähnlichen Welt einen Mordfall zu lösen, wobei der Protagonist ein versoffener, desillusionierter Bulle ist - das ist herrlich. Ja, man muss mehr lesen als in jeder üblichen AGB, aber mir macht es eine Menge Spaß! Nicht ausschließen möchte ich, dass ich vielleicht bei der Mass Effect Legendary Edition schwach werde. Denn ich habe tatsächlich nur Teil 2 gespielt. Teil 3 hatte ich für die PS3, die steht aber bei den Kindern im Ex-Haus. Gespannt bin ich auf die Wertungen zu Biomutant.



[SONSTIGES] Ich schreibe zwar hier jedes Mal irgendwelche Musik rein - ob ich mir die dann wirklich hole steht in den Sternen. Für den Mai wage ich mal eine Prognose, dass eventuell Daddy's Home von St. Vincent und Convocations von Sufjan Stevens was für mich sein könnte. Ansonsten kann ich stand jetzt immer noch nicht endgültig vermelden, dass ich ab 1. Juni einen neuen Job habe, auch wenn die Chance, dass es nicht klappt, bei einem Prozent liegt. Hmpf. Also freue ich mich einfach darauf, dass ich meine Freundin in diesem Monat zehn Tage sehe – einmal sechs Tage bei ihr in Österreich, und über Pfingsten dann bei mir.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Ich schwimme aktuell auf einer kleinen Serien-Nostalgiewelle, die sich garantiert im Mai fortsetzen wird. Im Moment gebe ich mirund bin jetzt schon gespannt, ob ich diesmal über Staffel 9 hinauskommen werde. Denn während die besonders aufgrund der Psycho-Dad-Doppelfolge, aber auch wegen Amber und der Waschstraßen-Episode mein Favorit ist, habe ich die letzten beiden Staffeln bis heute jeweils nur einmal komplett auf DVD gesehen und dachte dabei, dass ich den damaligen Rechteinhaberwechsel zu Pro7 zu Recht als schlechtes Zeichen gedeutet habe. Fest geplant ist außerdem einmal mehr ein kompletter Durchgang, was leider nicht allzu lange dauert. Lieblingszitat: "Granted, Sledge is irresponsible, undependable, egotistical, insensitive, chauvinistic, sadistic and cruel, but other than that he's a terrific guy." Und danach vielleicht noch mal? Mal schauen...[SPIELE/BRETTSPIELE] Da kann ich mich kaum entscheiden. Einerseits habe ich besonders nach meinen Video-Serienrückblick noch mal richtig großen Bock aufund bin enorm gespannt auf die technischen und spielmechanischen Verbesserungen der. Andererseits freue ich mich sehr auf. Der Vorgänger war für mich der bislang beste Teil der Reihe, weshalb ich große Hoffungen in die Fortsetzung von Ethan Winters Geschichte setze. Und ja, ich fand Resi 7 sogar besser als Teil 4, bis dahin hatte ich sogar tatsächlich mit dem teils zwiespältig aufgenommenenam meisten Spaß. Sehr gespannt bin ich zudem auf. Das sah schon vor Jahren extrem spannend und lustig aus. Aber am Ende halte ich da immer noch quasi alles für möglich, vom ambitionierten Reinfall bis zum Erstlingshit eines Teams sympathisch-verrückter Schweden.[SONSTIGES] Ach nee, lasst uns nicht von „Sonstigem“ anfangen... vertraut mir, ich weiß, was ich tue![FILME/SERIEN] Da die-Serie auf Netflix mit Staffel 4 zu einem Ende kommt, habe ich große Lust, endlich mal die Adaption aus den Tiefen der Watchlist zu kramen und in einem Rutsch durchzusehen, zumal ich von verschiedenen Seiten vor allem Gutes über die Stimmung und die blutige Action gehört habe. Auch habe ich letzten Monat noch zu früh mit dem-Film gerechnet, im Mai ist es jetzt aber wirklich mal soweit und für brutale Martial-Arts-Schellen bin ich gerade genau in der richtigen Stimmung.[SPIELE/BRETTSPIELE] Als alter Horror-Afficionado bin ich naturgemäß schon ganz wuschig auf. Die Stimmung, die detaillierten Innenräume und die Kämpfe haben mir in den Gameplay-Demos schon gut gefallen und mich spricht das Szenario sehr an. Ebenfalls Anfang Mai launcht dazu. Im Titel brechen zwei Viererteams aus Räubern in Burgen ein, um als erstes eine Schatztruhe zu finden und zu stehlen. Natürlich kann nur eine Gruppe die Beute haben. Das Stichwort ist also PvPvE. Da die Teams sowohl heimlich eindringen als auch mal offen die Waffen sprechen lassen, frage ich mich doch, ob Sumo Digital es gut gelingt, beides zu vermählen. Ungewöhnlich und interessant ist Hood aber allemal, zumal mir das PvPvE-Konzept inbekanntlich sehr gefällt.[SONSTIGES] Nachdem einige der neuen Arrangementes aus dem schon im Original von 2010 herausragenden Soundtrack vonmir mal so richtig gut gefallen, muss ich dringend die Musik auf CD beschaffen, sobald die verfügbar ist. Bis dahin genieße ich es gerade, mich durch andere meiner Lieblings-Spielesoundtracks zu hören, wie die-Tracks von(also der Teil davon, der nicht nach Industrial-Albträumen klingt) oder die eingängigen Melodien, dieden-Spielen mitgegeben hat.[FILME/SERIEN]Netflix hat im Mai gleich zwei potenzielle Highlights zu bieten: Die Zombie-Hatzvonund die zweite Staffel von. Die ersten Episoden der Anthologie-Serie waren seinerzeit einfach nur fantastisch anzusehen. Hoffentlich könnenund Co. die hohe Qualität halten. Ansonsten schauen wir via Sky Ticketweiter. Dank den großartigenundmacht das Duell der beiden Protagonisten bisher überraschend viel Spaß.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch wenn es noch keine offizielle Ankündigung gibt, rechne ich im Mai stark mit dem Release des Pre-Patches von. Der bringt zwar noch nicht die Scherbenwelt, dafür aber Blutelfen, Draenei, die zugehörigen Startgebiete und all die neuen Talente, Klassenverbesserungen und was sich mit der Erweiterung sonst noch bei den Spielsystemen getan hat. Ansonsten will ich vor allemspielen, das mich bereits mit dem ersten Gameplay-Trailer für sich eingenommen hatte. Ein knuddeliger Martial-Arts-Waschbär, der sich in einer offenen, hübsch designten Welt in humorvoll inszenierte Kämpfe stürzt? Her damit![Sonstiges] Im Mai steht ein kurzer Urlaub an. Auch sonst wird der Monat hoffentlich recht ruhig. Hoffentlich, weil im Juni dann wahrscheinlich der Redakteur steppt – dank E3 2021, Summer Game Fest und einigen spannenden (aber auch zeitraubenden) Veröffentlichungen (sowie eventuell Burning Crusade Classic).[FILME/SERIEN] Die Oscars waren dieses Jahr für mich eine echte Enttäuschung. Nicht das die meisten Filme nicht gut waren/sind, aber in aktuellen Zeiten will ich unterhalten werden. Für die tägliche Depri-Dosis reicht mir ein Blick in meine Facebook-Filterblase. Oder auf die aktuelle Nachrichtenlage. Da gebe ich meinen Gehirnzellen lieber Urlaub vom Alltag und freu mich die zweite Staffel der grandiosen Anthologie. Ansonsten gibt es Re-Runs:und wie jedes Jahr[SPIELE/BRETTSPIELE] Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Im Mai mache ich eine Flasche Schampus auf, wenn am 27. Mai endlicherscheint, und werde es sicher noch einmal spielen – selbst bereits nach gefühlten 500-mal Testrunden. Dann stehen aus beruflichen Gründen einige weitere Pferdespiele, zwecks intensiver Nachforschung, auf der To-Do-Liste. Nebennatürlich auch der neue Spirit,, sowie ältere Spiele wieund natürlich[SONSTIGES] Wenn ich noch Zeit habe, lese ich die Comicsundweiter. Vor allem werden mich aber ein paar sperrige Fachbücher zum Thema Exchange, Office 365 und Wordpress beschäftigen, weil ich gerade meine private und berufliche IT-Infrastruktur umstelle und mich erst einmal in einige Sachen einlesen muss.