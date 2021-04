Ghosts 'n Goblins Resurrection: Hinweis auf Multiplattform-Releasetag

PC Switch XOne PS4

Bisher erschien das Arcade-Klassiker-Remake Ghosts 'n Goblins Resurrection (im Test, Note 7.0) am 25. Februar 2021 zeitexklusiv für Nintendo Switch. Capcom hat bereits angekündigt, dass die neuaufgelegten Abenteuer von Unterhosenstreiter Arthur auch auf anderen Plattformen erscheinen sollen, jedoch wurde bisher kein Erscheinungsdatum für PC, PS4 und Xbox One angekündigt.

Wie Gematsu berichtetet, ist nun ein Hinweis im US-Microft-Store aufgetaucht. Dort ist der Titel vorbestellbar und der Produktbeschreibung lässt sich entnehmen, dass die Vorbestellungsphase am 30. Mai 2021 endet und Vorbesteller einen Tag Vorabzugang erhalten und ab dem 31. Mai 2021 spielen können. Sofern es sich dabei nicht um einen Platzhalter handelt, der wieder kassiert wird, scheint also der reguläre Multiplattform-Launch von Ghosts 'n Goblins Resurrection am 1. Juni 2021 stattzufinden. Eine offizielle Bestätigung von Capcom steht noch aus.

Dass die Neuauflage eine ähnlich herausfordernde Angelegenheit wie das berüchtigt harte Original ist, demonstriert euch Dennis in seinem Nemesis-Video mit der Switch-Fassung von Ghosts 'n Goblins Resurrection.