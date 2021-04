Montagmorgen-Podcast #393

Teaser Es gibt nur einen Hagen und nur einen Dennis, das Zeitreisenparadoxon stellt diesen Umstand sicher. Die beiden begrüßen euch erneut zum MoMoCa und berichten von Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart.

Guten Morgen an dich, dich, dich und natürlich auch DICH! Eine neue Woche hat begonnen und wir versüßen euch den Start einmal mehr mit einem Montagmorgen-Podcast. Guten Morgen an dich, dich, dich und natürlich auch DICH! Eine neue Woche hat begonnen und wir versüßen euch den Start einmal mehr mit einem Montagmorgen-Podcast. Und jetzt genug der Zeitschleife-Witze, die mit einem gewissen Spiel zusammenhängen, das wir letzte Woche mit einer Stunde der Kritiker und diese Woche mit einem Test bedacht haben. Natürlich reden Hagen und Dennis aber nicht nur darüber, sondern tauschen vergangene Spieleerfahrungen aus, erzählen euch, was diese Woche auf GamersGlobal passiert und beantworten ausführlichst eure Userfragen.

Die Themen in der Übersicht: