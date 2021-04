Mortal Kombat: Film startet am 13. Mai 2021 als Video-on-Demand

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In den USA ist die neueste Verfilmung von Mortal Kombat bereits beim Streamingdienst HBO Max angelaufen. Hierzulande wurde lange weiterhin der 6. Mai 2021 als Kinostarttermin kommuniziert, obwohl das angesichts der Pandemie immer unwahrscheinlicher wurde.

Nun hat Warner beschlossen, den Film in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 13. Mai 2021 über Premium-Video-on-Demand-Dienste zu veröffentlichen, wie TV Spielfilm berichtet. Mortal Kombat wird also nicht analog zu den USA nur bei einem bestimmten Streamindienst angeboten, vielmehr soll der Film bei bekannten digitalen Stores wie iTunes und Amazon Prime geliehen und gekauft werden können. Die Preise dafür standen zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht fest.

Auch wenn der Kinostart am 6. Mai 2021 für Mortal Kombat gestrichen wurde, soll Warner weiter daran festhalten, den Film später auch in der DACH-Region in die Lichtspielhäuser zu bringen. Kurz vorm US-Start von Mortal Kombat hat Warner Pictures die ersten sieben Minuten des Streifens auf Twitter und Youtube veröffentlicht. Wie die Vorlage ist die neueste Verfilmung teils sehr blutig und drastisch in der Gewalt, daher vergab die FSK eine Altersfreigabe ab 18 Jahren.