The Witcher - Monster Slayer: Startet bald in den Early-Access

iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im August des vergangenen Jahres wurde The Witcher - Monster Slayer angekündigt - den neuesten Ableger in der Hexer-Serie spielt ihr allerdings nicht auf dem PC oder einer Konsole, sondern auf einem Android- oder iOS-fähigen Gerät. Wahrscheinlich Anfang Mai 2021 startet der Augmented-Reality-Titel in den Early-Access, allerdings nur auf Android-Geräten.

Wenn ihr eine Chance auf die Teilnahme an dem Soft-Launch haben wollt, könnt ihr euch auf der (englischsprachigen) offiziellen Homepage registrieren. Vielleicht werdet ihr Ende April ausgewählt und dürft euch vorab auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sonntagsspaziergang im Park als Monsterschlächter versuchen. Einen Eindruck vom Gameplay verschafft euch der rund einminütige Trailer, den ihr am Ende dieser News findet.