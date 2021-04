Der Preis ist heiß

Teaser Ein Aufregerthema diese Woche war die Kritik des Game Directors von Days Gone am Kaufverhalten der Spieler. Verratet uns, welche Spiele euch den Vollpreis wert sind.

Zum Aufregerthema der Woche sei zunächst noch erneut ergänzend gesagt: Das Interview vom Days Gone-Game-Director John Garvin mit Host David Jaffe deckte einige spannende Themen ab und ist sehenswert, wie Jörg im letzten Wochenschluss-Podcast ausführte. So gesehen wurde dem Interview damit Unrecht getan (auch vom Host, der einen entsprechend reizenden Titel wählte), dass vor allem die eine Aussage Garvins mit seiner Kritik am Kaufverhalten der Kunden im Nachhinein die ganze Aufmerskamkeit bekommen hat.

Nach diesen einleitenden Worten nichts desto weniger die Frage an euch: Wie ist euer Kaufverhalten? Spielt ihr allgemein wenige Titel intensiv und holt diese dann zum Vollpreis? Bemerkt ihr einen Einfluss der Games-Abodienste auf euer Kaufgewohnheiten? Oder habt ihr andere Vorlieben, die darüber bestimmen, ob ihr auf einen Sale wartet oder nicht? Wie immer freuen wir uns, wenn ihr nicht nur die Antwort wählt, die am ehesten zu euch passt, sondern eure Gedanken in den Kommentaren mit uns teilt.

Ihr könnt eure Stimme in der Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.