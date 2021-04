PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 26. bis 30. April (Microsoft Xbox Wire)

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Cymatically Muffed

Ein verrückter Wissenschaftler hat an Dir experimentiert – und Deine Ohrschützer gestohlen! Cymatically Muffed ist ein rasanter Shooter aus der Vogelperspektive, in dem Du und Deine Freund*innen den verrückten Arzt jagen und zur Rechenschaft ziehen. Oder Ihr bekämpft Euch gegenseitig und findet in den spannenden PvP-Modi für zwei bis acht Spieler*innen heraus, wer von Euch die besten Reflexe hat.

Crime Opera: The Butterfly Effect

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Nach dem plötzlichen Tod der Matriarchin einer Mafia-Familie befinden sich ihre Söhne Gerald und Xander in einer Notlage, denn ehemalige Partner wollen sämtliche Geschäfte an sich reißen. Crime Opera erkundet die Stärke und Zerbrechlichkeit familiärer Bindungen als atmosphärisch illustrierte Erzählung, in denen Du Mord, Entführungen und anderen Verbrechen auf den Grund gehst.

Ladders by POWGI

Du bildest neue Wörter, indem Du jeweils einen Buchstaben änderst. Ziel ist es, ein Wort mit nur einer begrenzten Anzahl von Schritten in ein anderes umzuwandeln. Als Belohnung winkt ein mieser Witz für jedes gelöste Rätsel.

Before I Forget

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Indem Du die Gegenwart erforschst, enthüllst Du die Rätsel der Vergangenheit. Diese Kurzgeschichte von Liebe und Verlust behandelt einfühlsam das Thema Demenz und was passiert, wenn man an geliebten Dingen und Personen nicht festhalten kann. Du erkundest die durcheinander geratenen Erinnerungen und deckst so Stück für Stück die Einzelteile eines unglaublichen Lebens auf.

Second Extinction (Game Preview)

Optimiert für Xbox Series X|S / Xbox Game Pass – In Second Extinction stellst Du Dich gemeinsam mit bis zu zwei Freund*innen gefährlichen, mutierten Dinosauriern und unternimmst den waghalsigen Versuch, den Planeten Erde zurückzuerobern. Doch Vorsicht: Die Karnivoren haben einen ausgeprägten Hunger – auf Fleisch und auf Krieg! Auf der weitläufigen Map erkundest Du verschiedene Biome mit wechselnden Gefahren. Wenn die Community die Bedrohungsstufe senkt, ziehen sich die gefährlichen Dinosaurier zurück. Gelingt es Dir jedoch nicht, die Horden in Schach zu halten, wird nicht nur die Bedrohung steigen.

WarDogs: Red’s Return

Nach einer katastrophalen Seuche, die die Welt fast heimgesucht hätte, wandten sich die Überreste der Menschheit der Gentechnik zu, um zu überleben. Die Ausgestoßenen der Gesellschaft leben im Schatten eines technologischen Paradieses und unter der Herrschaft der vielen Banden, die die Vororte kontrollieren. Unter ihnen ist Red, ein junger Kämpfer, der nach langer Zeit heimgekehrt ist, um offene Rechnungen zu begleichen.

Angels with Scaly Wings

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Nach der Entdeckung eines geheimnisvollen Portals machst Du Dich auf die Reise in die Welt der Drachen. Während Du als Botschafter*in dienst, erfährst Du mehr über diesen seltsam vertrauten Ort und entdeckst, dass Dein menschlicher Kollege mehr weiß, als er zugibt. Angels with Scaly Wings ist ein einzigartiges japanisches Adventure, in der Du nicht nur eine Verschwörung aufdeckst, sondern vielleicht auch die große Liebe findest.

Mystic Fate

Du hilfst der jungen Aris dabei, das Mysterium um den Untergang von Asfand zu enthüllen. Und was hat die Alchimistengilde damit zu tun? Auf ihrer gefährlichen Reise entdeckt Aris ungeahnte Kräfte und fast den Entschluss, den Tod ihres Bruders zu rächen. In Mystic Fate tauchst Du in die Rätsel eines actionreichen 3D-Abenteuers ein und bahnst Dir Deinen Weg mithilfe einzigartiger Talente und mächtiger Waffen.

Protocol

Du bist Soldat und wurdest ausgewählt, das Protokollprogramm durchzuführen. Dein Ziel ist es, den ersten Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform herzustellen. Du besteigst die Landekapsel und wirst in der Nähe des Polarkreises unweit des Terminus-Forschungskomplexes abgeladen. Deine Hauptaufgabe ist es, alle Aufträge der Protokoll-KI zu erfüllen, die mit Deiner Hilfe den ersten Kontakt zu den Außerirdischen aufnehmen soll. Jede Abweichung von den Anweisungen wird als Verstoß gegen das Protokoll angesehen, was zur Zerstörung des gesamten Komplexes inklusive des Personals führt.

R-Type Final 2

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – R-Type ist zurück! Mit liebevoll gerenderten 3D-Grafiken und turbulentem Shooter-Gameplay ist R-Type spaßiger als jemals zuvor. Entdecke neue Stages, Schiffe und Waffen, mit deren Hilfe Du eine Symphonie der Zerstörung unter Deinen Gegnern entfesselst.