Great Ace Attorney Chronicles: Phoenix-Wright-Prequels kommen im Juli

PC Switch PS4 3DS iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Freunde der Abenteuer von Anwalt Phoenix Wright aus der Ace Attorney-Reihe können sich über eine gute Nachricht freuen: Bisher waren die beiden Prequel-Abenteuer unter dem Namen The Great Ace Attorney, in denen ihr Kriminalfälle im 19. Jahrhundert mit Phoenix' Vorfahren Ryunosuke Naruhodo löst, nur in Japan erhältlich. Doch das ändert Capcom in diesem Jahr.

Mit einer Video-Nachricht von Game Director Shu Takumi gab Capcom bekannt, dass ab dem 27. Juli 2021 auch hierzulande die Ermittlungen beginnen können. An dem Tag erscheint mit The Great Ace Attorney Chronicles eine Version für PC, PS4 und Switch, die beide in Japan erschienenen Abenteuer umfasst.

Wie üblich in Ace Attorney untersucht ihr zunächst Schauplätze, führt viele Gespräche und sammelt Hinweise, um schließlich in einer überdrehten Gerichtsverhandlungen mit Aberwitigen Wendungen an den richtigen Stellen Beweismittel zu präsentieren, die Falschaussagen vor Gericht belegen. Dazu kommen neue Features wie "Summation Examination", in der ihr Unstimmigkeiten zwischen Geschworenen aufdeckt. Da das Feature in der deutschen Pressemitteilung keinen deutschen Namen trägt und auch alle Screenshots englische Texte zeigen, wird es vermutlich keine deutsche Textübersetzung geben.

The Great Ace Attorney Chronicles umfasst zehn Fälle, die im Japan der Meiji-Ära und im viktorianischen England angesiedelt sind. Euch steht dabei auch ein gewisser Detektiv mit Namen Herlock Sholmes zur Seite. Die Sammlung enthält außerdem acht Mini-Episoden und Bonusmaterial wie Artworks.

Capcom wird zudem ein Bundle aus The Great Ace Attonrey Chronicles und Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy anbieten – letzteres umfasst die ersten drei Teile der Reihe.