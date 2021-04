Tales of Arise: Neuer Trailer zum JRPG // Release am 10. September

PC XOne PS4

Für das japanische Action-RPG Tales of Arise wurde am 22. April ein neuer Trailer veröffentlicht. Zwar zeigt das zweiminütige Video wenig Konkretes zum Inhalt, JRPG-Fans sollten jedoch gut auf den neuesten Ableger der Tales-of-Reihe eingestimmt werden. In dem Trailer erhaltet ihr einen Einblick in die Spielwelt, verschiedene Angriffsmanöver und seht einige der Charaktere, unter anderem Alphen und Shionne.

Tales of Arise stellt den Beginn einer neuen Geschichte dar und spielt auf dem Planeten Dahna. Der Großteil der dort lebenden Menschen wurde von den Rena versklavt, sie müssen die Ressourcen des Planeten für die Rena abbauen. Die bereits erwähnten Alphen und Shionne wollen Dahna von den Besatzern befreien, dabei treffen sie auf weitere Helfer, die sich ihrem Kampf anschließen.

Optisch soll Tales of Arise dank eines neu entwickelten "Atmospheric Shaders" wie ein handgezeichnetes Spiel aussehen, dass in einer lebendig wirkenden Welt mit zahlreichen Biomen spielt. Die Kämpfe sollen euch durch mehr Effekte und Angriffsmöglichkeiten ein "direkteres Feedback" bieten. Erscheinen soll der Titel für PC, Playstation 4 und 5 sowie für die Xbox One und Xbox Series X|S am 10. September 2021.