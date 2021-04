Biomutant: Neuer Trailer zeigt Bereiche der Open World

PC Switch XOne PS4

Publisher THQ Nordic hat einen neuen Trailer zu dem Open-World-Spiel Biomutant veröffentlicht. Dieser rückt die Spielwelt in den Fokus und zeigt euch einige Gebiete, die ihr besuchen werdet. Beispielsweise seht ihr verschneite Ruinen, die verfallenen Überreste menschlicher Städte und auch diverse Bewohner der Welt. So sind große wuschelige Tierchen als Händler tätig, katzenähnliche Wesen arbeiten als Schmied und vieles mehr. Außerdem seht ihr Reittiere und Fortbewegungsmittel eures Mutanten, wie einen Hubschrauber-Rucksack in bester Inspector Gadget-Tradition.

Biomutant wird am 25. Mai 2021 erscheinen. Als Release-Plattformen sind aktuell PC, PS4, Xbox One und Switch geplant.