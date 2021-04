PM: Frühlingsangebote 2021 – Die besten Couch-Koop & Multiplayer-Games (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit den Frühlingsangeboten im PlayStation Store bekommt ihr die besten Games für eure PlayStation mit satten Rabatten bis zu 80%! Um euch die Qual der Wahl ein wenig zu erleichtern, haben wir das riesige Angebot unter die Lupe genommen und einige Empfehlungen für euch. Spielt ihr gerne online gemeinsam mit Freunden oder wollt euch bei ein paar Runden entspanntem Couch-Koop mit euren Kumpels messen, dann haben wir ein paar richtig gute Vorschläge für euch. Denkt daran: Die Angebote sind nur noch bis zum 28. April 2021 verfügbar.

Könnt ihr euch auf eure Freunde verlassen? Das werdet ihr in dem spannenden Koop-Gefängnisausbruch-Spiel A Way Out schnell herausfinden, denn alleine kommt ihr garantiert nicht weit. Worum geht’s? Zusammen mit einem Couch-Mitspieler übernehmt ihr die Rollen der Knastbrüder Leo und Vincent, die sich unschuldig eingeknastet fühlen. Gemeinsam müsst ihr nicht nur aus dem gut gesicherten Gefängnis ausbrechen, sondern euch auch bis zu eurem Ziel durchschlagen und dabei der Polizei tunlichst aus dem Weg gehen. Das spannende Katz- und Mauspiel im filmreif inszenierten 1970er-Jahre-Szenario stellt euch immer wieder vor schwere Entscheidungen, die den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen. Oftmals habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten eine Situation zu meistern, dann solltet ihr euch untereinander schon einig sein, wie es weiter gehen soll. Ansonsten landet ihr schneller wieder hinter schwedischen Gardinen als es euch lieb ist. Tipp: Schaut euch auch das neue Spiel der schwedischen Entwickler Hazelight Studios an: It Takes Two ist ein echter Koop-Meilenstein und zu Recht Player’s Choice März 2021.

A Way Out

€29,99 -> €8,99 | Angebot endet am 28.4.2021

Lasst euch von den knuffigen Figuren im herrlichen Retro-Look früher Animationsfilme bloß nicht täuschen: Das Spiel Cuphead der kanadischen Indie-Entwickler StudioMDHR ist ein knallharter Shooter, bei dem ihr euer Temperament ganz schön in Zaum halten solltet. Sonst wird beim fünfzigsten Anlauf einen der Bosse zu bezwingen, der ein- oder andere DualShock-Controller dran glauben müssen. Am besten ihr geht die Aufgabe kooperativ mit einem Freund oder Freundin an und werft euch als Cuphead und Mugman in das Bildschirmgetümmel, das Bullet Hell-typisch vor Schüssen und Gegnern nur so wimmelt und die Übersicht schnell verloren gehen kann. Sammelt also möglichst viele Münzen ein und stattet euch mit Waffen und Amuletten aus, die mächtige Spezialfähigkeiten verleihen. Ihr wollt kein Spiel, ihr braucht eine echte Herausforderung? Dann schlagt in den Angeboten unbedingt zu.

Cuphead

€19,99 -> €14,99 | Angebot endet am 28.4.2021

Ihr habt bestimmt genug DualShock-Controller im Haus, dann ladet eure Freunde oder die Familie zu ein paar Runden mit dem rasanten Kart-Racer Crash Team Racing Nitro-Fueled ein. Es geht eben nichts über heiße Rennen mit einem Fun-Racer, um den Zusammenhalt mal so richtig auf die Probe zu stellen. Heizt mit Crash Bandicoot, N. Gin oder Small und Big Norm aus dem breiten Fahrerfeld an freischaltbaren Charakteren über die Pisten. Das rundum gelungene Remake des gut zwanzig Jahre alten PS One-Klassikers macht einfach richtig gute Laune, egal ob ihr euch alleine im Abenteuer-Modus gegen KI-Konkurrenten beweist oder im Splitscreen- und Online-Modus gegen menschliche Kartfahrer antretet. Um das Siegertreppchen zu besteigen, müsst ihr schon euer ganzes Kart-Können auf den abgefahrenen Strecken beweisen. Natürlich sammelt ihr auch hilfreiche Gegenstände wie TNT-Kisten ein, mit denen ihr die Mitfahrer quälen könnt. Aber es zählt nicht nur das Glück, sondern eher wie gut ihr in den Haarnadelkurven mit der genialen Slide Boost-Mechanik umgeht. Ein echtes Fun-Racer-Komplettpaket mit massig Strecken, Fahrern und spannenden Spielmodi.

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition

€59,99 -> €23,99 | Angebot endet am 28.4.2021

Ihr kennt bestimmt den Spruch „Viele Köche verderben den Brei“, das mag auch bei sehr vielen Dingen zutreffen, aber garantiert nicht bei dem herrlich chaotischen Multiplayer-Kochduell Overcooked! 2. Im zweiten Teil geht es für euch zurück ins Zwiebelreich um es dem fiesen Monsterfleischklops mal wieder richtig zu zeigen. Wie ihr das macht? Eigentlich ganz einfach: Ihr sollt in der Küche Rekorde aufstellen, indem schmackhafte Menüs für eure Kunden zubereitet. Das allerdings unter erheblichem Zeitdruck und in immer schwierigeren Küchen-Layouts. Was zuerst wie ein Spaziergang wirkt, wird ganz schnell zu einem herrlichen abgedrehten Tohuwabohu am Herd. Teil 2 liefert euch nicht nur mehr von dem bewährten und begehrten Spielprinzip, sondern lässt euch jetzt auch online nach Mitköchen suchen. In den Frühlingsangeboten bekommt ihr den absoluten Multiplayer-Geheimtipp mit satten 50% Rabatt.

Overcooked! 2

€24,99 -> €12,49 | Angebot endet am 28.4.2021

Wenn 60 knuffige Kreaturen im Ananas-Outfit oder mit Häschen-Hut um den Sieg ringen, dann kann die Rede natürlich nur von Fall Guys: Ultimate Knockout sein. Das Spielprinzip ist eigentlich einfach erklärt: Seht zu, dass ihr als erster einen völlig abgedrehten Hindernisparcours meistert und witzige Herausforderungen besteht. Eigentlich kein Problem, wenn da nicht online eine ganze Menge Gegenspieler genau das auch wollen und alles daran setzen, euch das Fall Guys-Leben schwer zu machen. Klar, dass es sehr schnell zu einem absoluten Battle Royale-Chaos kommt, in dem ihr die Tücken des Parcours und die Gemeinheiten der Konkurrenz überstehen müsst. Ihr mögt Herausforderungen und ganz viel Schadenfreude? Ihr werden Fall Guys lieben!

Fall Guys: Ultimate Knockout

€19,99 -> €13,99 | Angebot endet am 28.4.2021

Eine spannende Kampagne, Zombiehorden und ein umfangreiches Multiplayer-Erlebnis: In Call of Duty: Black Ops Cold War ist garantiert für jeden Spielertyp genau das Richtige dabei. Als Solostreiter erlebt ihr eine dramatische und gewohnt bleihaltige Story, die euch den Kalten Krieg aus einer neuen Perspektive zeigt. Im beliebten Zombiemodus erlegt ihr alleine oder kooperativ Welle um Welle an fiesen Menschenfleischfressern und in den vielseitigen Mehrspielergefechten beweist ihr euer Können gegen Spieler aus aller Welt. Zur Auswahl stehen traditionelle Modi wie Team Deathmatch, Herrschaft oder Frei für alle, aber auch neue, spektakuläre, 12 gegen 12-Gefechte mit Fahrzeugen in Verbundene Waffen und epische Schlachten mit zehn Teams zu je vier Kameraden auf einer riesigen Karte. Apropos Karte: Mit Nuketown ‘84 kehrt die wohl kultigste Call of Duty-Map für 6 gegen 6-Kämpfe in überarbeiteter Optik zurück.

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Ultimate Edition PS4 & PS5

€99,99 -> €75,99 | Angebot endet am 28.4.2021