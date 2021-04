PM: PlayStation und Firewalk Studios geben ihre Partnerschaft bei der Veröffentlichung einer neuen, eigenständigen Multiplayer-IP bekannt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei unseren Multiplayer-Spieltests gibt es eigentlich jeden Tag einen Moment, in dem jemand von seinem Platz aufspringt, lacht und in die Runde sagt: „Habt ihr das gerade gesehen?“ Diese erstaunlichen und unvorhersehbaren Momente im Gaming sind die Funken, die beim gemeinsamen Spielen entstehen. Sie werden zu Erinnerungen, die man sich immer wieder gerne ins Gedächtnis ruft.

Als wir Firewalk Studios 2018 ins Leben gerufen haben, wollten wir genau diesen Funken in unseren Spielen einfangen.

Er ist der Grund, warum ich Nacht für Nacht mit der gleichen Gruppe bis zwei Uhr morgens Phantasy Star Online auf Server 9 gespielt habe. Oder warum die Nachbarn, die eigentlich bei meiner Wohnung in New York an die Tür geklopft hatten, um sich über den Lärm zu beschweren, stattdessen mit uns in Rock Band gejammt haben.

Für andere in unserem Team war er der Grund, warum sie Nächte damit verbracht haben, mit ihrer Gruppe in Diablo II das perfekte letzte Rüstungsteil zu suchen, es in die Online-Qualifikationsrunde von Halo-Turnieren zu schaffen oder nicht für eine Matheklausur zu lernen, sondern lieber eine Left 4 Dead 2-LAN-Party zu veranstalten.

Als AAA-Studio der nächsten Generation und Teil der ProbablyMonsters-Familie haben wir sorgfältig ein fantastisches und vielfältiges Team von führenden Talenten zusammengestellt, die sich darauf konzentrieren, genau diese Momente zu schaffen. Jeder hier bringt eine große Leidenschaft für Spiele und die Kunst, sie zu entwickeln, mit. Unser Motto hier bei Firewalk: Mit einem großartigen Team entsteht auch ein großartiges Spiel. Das Eine führt direkt zum Anderen. Die erstklassigen operativen Teams und die Infrastruktur von ProbablyMonsters haben es uns ermöglicht, uns auf beides zu konzentrieren: die Förderung einer nachhaltigen Entwicklungskultur, in der die Menschen an erster Stelle stehen – und die Bereitstellung großartiger Spiele.

Unser gesamtes Führungsteam weiß genau, wie man unvergessliche Multiplayer-Erlebnisse erschafft. Ryan Ellis, unser Game Director, war Creative Director bei Destiny. Elena Siegman, unsere Executive Producerin, war Produzentin bei Guitar Hero II, Bioshock Infinite und mehreren Destiny-Titeln. Unser extrem talentiertes Team hat Franchises wie Mass Effect und Apex Legends zum Leben erweckt. In Kombination mit meiner eigenen Erfahrung (und, ähm, Tausenden von Spielstunden) in Call of Duty und Destiny hatten wir die Gelegenheit, einige der größten Erlebnisse des Jahrzehnts für Gamer zu liefern – und wir haben es genossen.

Heute freuen wir uns, eine Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment für unser neues Multiplayer-Spiel bekanntgeben zu können. Für unser Team ist die Chance, neue Welten zu schaffen und noch mehr fantastische Momente für Spieler auf der ganzen Welt zu ermöglichen, das Feuer und die Motivation, die uns antreiben. Das PlayStation-Team bringt Spielen als Medium tiefen Respekt und eine große Liebe entgegen und verfügt über die besten Fachkenntnisse und Fähigkeiten der Welt, um große Ziele zu verwirklichen.

Wir arbeiten bereits hart an der Entwicklung und haben viel Spaß dabei, unser Spiel im Team zu spielen. Während dieses herausfordernden letzten Jahres konnten wir unser Team weiter ausbauen. Bei diesem Wachstum waren es unsere täglichen Online-Spieltests, die unseren Crewmitgliedern durchgehend Freude bereiteten und einen Ort boten, an dem sie sich austauschen konnten. Der Spaß und das Lachen beim gemeinsamen Spielen haben uns näher gebracht, auch wenn wir physisch voneinander getrennt waren. Unser Ziel ist es, Gamern dieselbe Freude zu bieten. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Wir haben das Glück, dass wir das tun können, was wir lieben: Spiele entwickeln. Jetzt haben wir noch viel Arbeit vor uns, aber in der Zwischenzeit werden wir weiterhin die unglaublichen Spiele spielen, die diese Branche hervorbringt und auch selbst ein paar weitere Funken erzeugen. Wir sehen uns!