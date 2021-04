Sheltered 2 mit Trailer angekündigt // Erscheint noch 2021

PC

Team 17 und Unicube haben eine Fortsetzung des Survival-Spiels Sheltered angekündigt. In dem Erstling galt es nach einem Atomschlag das Überleben der eigenen vierköpfigen Familie in einem Atomschutzbunker zu sichern, in dem man Ressourcen verwaltet, auf Erkundung geht, sich um die Bedürfnisse und Traumata seiner Angehörigen kümmert.

Sheltered 2 verabschiedet sich vom Pixel-Stil des Vorgängers und setzt auf einen 3D-Look. Wieder verwaltet ihr einen eigenen Bunker, doch will Teil 2 die strategische Tiefe weiter ausbauen. Wieder kümmert ihr euch um eine Gruppe Überlebender, die wieder über Eigenschaften, Skills und Bedürfnisse verfügen.

Doch könnt ihr in Sheltered 2 nun über ein Fraktionssystem Beziehungen zu anderen Gruppen aufbauen beziehungsweise andere Fraktionen in Rundentaktik-Kämpfen überfallen. Neu ist das Perma-Death-System: Segnet euer Anführer das Zeitliche, weil er etwa verhungert, erstickt, den Temperaturen erliegt oder erschlagen wird, ist das Spiel vorbei.

Sheltered 2 soll noch im Laufe des Jahres 2021 auf Steam erscheinen.