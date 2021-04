Immortals Fenyx Rising: "Die verlorenen Götter"-DLC hat Diablo-Perspektive

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ubisoft veröffentlichte heute mit Immortals - Fenyx Rising: Die verlorenen Götter den abschließenden DLC des Action-Adventures. Im Mittelpunkt steht nicht mehr Fenyx, sondern eine neue Figur. Nachdem eine Katastrophe über die Welt hereingebrochen ist, bestimmt Fenyx die ambitionierte Ash als Nachfolgerin, um für Frieden zu sorgen.

Während das Hauptspiel und die bisherigen DLCs in der typischen Third-Person-Perspektive stattfanden, orientiert sich Die verlorenen Götter mit einer Top-Down-Perspektive eher an Spielen wie Diablo 3. Wie im unten verlinkten Trailer zu sehen ist, soll sich auch das Kampfsystem in Richtung "Schnetzeln" verändert haben. Mit der Pyrit-Insel wartet eine neue Umgebung auf Erkundung, dazu gibt es ein neues Fortschrittssystem, neue Upgrades, weitere Kampfstile sowie Fähigkeiten.