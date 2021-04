PM: #gamechanger: Christian Lindner zu Gast im Politik-Talk des game-Verbandes (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 22. April 2021 – Am Freitag, dem 30. April, um 12 Uhr lädt der game – Verband der deutschen Games-Branche zu seinem zweiten #gamechanger-Talk auf Twitch ein. game-Geschäftsführer Felix Falk diskutiert dieses Mal mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner sowie der Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur, Çiğdem Uzunoğlu. Unter anderem wird es um Themen gehen wie die deutsche Games-Politik, die digitale Infrastruktur in Deutschland und Serious Games. Als Co-Host wird zudem die Streamerin Maty eine Schnellfragerunde moderieren. Übertragen wird der Talk auf dem Twitch-Kanal des game. Eine vorherige Anmeldung oder Registrierung ist zur Teilnahme nicht notwendig. Wie auf Twitch üblich, können sich die Zuschauerin und Zuschauer an der Debatte per Chat beteiligen.

Der monatliche #gamechanger-Talk wurde im März dieses Jahres gestartet, um im Superwahljahr mit Gästen aus der Politik über die beste Games-Politik für Deutschland zu sprechen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen so erfahren, welche Positionen die verschiedenen Parteien vertreten und damit informiert wählen gehen können.

Im ersten Talk diskutierten Felix Falk, Jens Kosche, Geschäftsführer von EA Deutschland und game-Vorstandsmitglied, sowie die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken über die weitere Stärkung von Games und Esport. Es hatten sich über 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Gespräch zugeschaltet.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

