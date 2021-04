Offizielle Tetris-Fruchtgummis in Japan vorgestellt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tetris ist erstmals vor über 35 Jahren erschienen und wohl jedem Spieler auf dieser Welt ein Begriff. Über die Jahre hinweg hat sich das Spiel auf inzwischen mehr als 65 Plattformen über 100 Millionen mal verkauft. Jetzt hat sich der japanische Süßwaren-Hersteller UHA Mikakuto die offiziellen Rechte an der Produktion von Fruchtgummis in Form der bekannten Tetriminos gesichert.

Die bunten Fruchtgummiblöcke werden in allen sieben Tetrimino-Formen und in den vier Geschmacksrichtungen Traube, Orange, Erdbeere und Muskat verfügbar sein. Eine Tüte mit 180 Gramm wird 370 Yen kosten. Das entspricht etwa 2,92 Euro. Der Verkauf in Japan beginnt ab dem 24. Mai 2021