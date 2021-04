Necromunda - Hired Gun: Neuer Trailer zeigt Gameplay-Szenen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler Streum on Studio hat einen neuen Trailer zum Warhammer 40.000-Shooter Necromunda - Hired Gun veröffentlicht. In diesem seht ihr erste Spielszenen aus dem Titel, in dem ihr einen Kopfgeldjäger in der düsteren Zukunfts-Fantasy-Welt steuert. Neben einigen actionreichen Szenen könnt ihr auch einen Blick auf die Welt werfen, ein Großteil des Spielgeschehens wird unter Tage stattfinden. Und auch einen ersten Eindruck von euren Auftraggebern und anderen NPCs könnt ihr euch verschaffen.

Necromunda - Hired Gun wird am 1. Juni 2021 erscheinen. Als Release-Plattformen sind PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S geplant.